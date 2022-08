Comment calmer l'angoisse de la rentrée que ressentent certains enfants?

Pour la psychiatre Aurélia Schneider, l'empathie et l'écoute sont primordiales de la part des parents pour aborder au mieux la rentrée des classes.

Deux jours avant la rentrée, le stress monte. Si pour certains, la rentrée des classes est synonyme de retrouvailles avec ses camarades, d'impatience à l'idée de découvrir sa nouvelle classe ou son emploi du temps, pour d'autres, c'est une véritable épreuve. Chaque année des écoliers abordent la rentrée avec une boule au ventre. Un sentiment d'angoisse fréquent, que décrypte la psychiatre Aurélia Schneider, invitée de BFMTV ce mardi.

Face à cette situation, une solution selon le docteur Schneider: essayer de ne pas trop se mettre d'exigences à l'approche de la rentrée. Et surtout, faire preuve d'empathie plutôt que de minimiser les déceptions potentielles. Tenter de comprendre par exemple, lorsque l'enfant est triste à l'idée de ne pas être dans la même classe que ses amis, ou déçu de son nouvel enseignant.

"En tant que parent on prend du recul, on a envie de dire 'c'est pas grave', mais non, il vaut mieux lui conseiller d'attendre un peu, d'observer, et si jamais il y a des problèmes on ira voir l'enseignant, on est là. Il faut assurer de sa présence, c'est le plus important", assure-t-elle.