"Des adultes ne savent plus écrire": le clavier remplace de plus en plus le stylo

Les Français écrivent de moins en moins à l'aide d'un stylo, privilégiant le clavier d'ordinateur ou de téléphone. Un manque de pratique qui a des conséquences à l'âge adulte.

Bientôt vintage, le stylo? Plus de la moitié des Français assurent utiliser plus souvent un clavier d'ordinateur ou de téléphone qu'un stylo. Selon une enquête de l'Ifop pour Otypo publiée ce jeudi, 55% des Français privilégient les claviers. Et 78% disent écrire moins souvent à la main qu'il y a dix ans. Moins d’un Français sur deux (41%) a écrit une lettre sur papier ces 12 derniers mois et moins d’un sur trois (32%) une carte de vœux ou une carte postale.

Même Lucie, professeure de français à la retraite, assure ne plus vraiment prendre la plume: "Je continue d'écrire mais sur les instruments numériques", confesse-t-elle au micro de RMC. "Je n'envoie plus de cartes postales, j'envoie plutôt des photos avec un petit mot".

Camélia, elle, n'écrit que rarement. Tellement rarement qu'elle avoue ne plus arriver à se relire: "C'est une pratique quand même. Je pense qu'on est plusieurs à redécouvrir son écriture après plusieurs semaines sans prendre la plume", croit-elle savoir.

Mais à ses côtés, Aidin fait de la résistance. À 29 ans, il écrit quotidiennement et tient d'ailleurs un journal intime: "Quand je réfléchis un peu trop, je préfère écrire, jusqu'à 4-5 pages par jour". Hortense, elle aussi, continue d'écrire, que ce soit pour envoyer une lettre à un ami ou pour exprimer ses pensées. Pour la retraitée, écrire est toujours un plaisir: "Je trouve que c'est très agréable d'écrire. J'adore le toucher du papier et cette sensation douce d'écrire avec une mine de crayon", assure-t-elle.

Selon le sondage Ifop, seules 11% des personnes interrogées écrivent plus souvent à la main qu’au clavier. Et 51% des Français se disent sont favorables à l’utilisation de l’écriture inclusive dans les documents administratifs.

Des conséquences sur l'orthographe

Le papier et le clavier, "ce sont deux usages différents de l'écriture et ce serait dommage d'en perdre un au profit de l'autre, l'écriture restant irremplaçable surtout dans l'apprentissage", explique dans "Charles Matin", ce jeudi sur RMC et RMC Story, Anne Riocreux, enseignante spécialisée en graphopédagogie et agrégée de lettres.

Aujourd'hui, elle reçoit des adultes qui ne savent plus écrire correctement à la main après avoir délaissé le stylo de trop longues années: "On a des adultes, qui probablement n'ont jamais eu une écriture efficace étant jeune et qui sont passés largement au clavier, qui se rendent compte à l'occasion d'une reprise d'étude ou d'un concours, qu'ils ne savent plus écrire d'une manière efficace".

"Ce n'est pas parce qu'on a l'occasion d'utiliser majoritairement le clavier dans son métier qu'il faut perdre l'usage de l'écriture manuscrite, qui reste utile dans certaines circonstances", prévient Anne Riocreux.

La pédographologue plaide pour continuer à pousser les enfants à bien écrire dès le plus jeune âge. "C'est un leurre de penser qu'on est passé partout à l'écriture au clavier parce que c'est le cas dans le travail. L'apprentissage de l'écriture à la main développe plus de capacités intellectuelles, de mémoire, d'efficacité et d'expression", assure Anne Riocreux, qui constate qu'en conséquence, le niveau de graphie a baissé, tout comme l'orthographe, la syntaxe et la rapidité de l'écriture.

