Ecoles: la ministre de la Ville veut un uniforme mais seulement dans les quartiers "compliqués"

La secrétaire d'Etat chargée de la Ville Sabrina Agresti-Roubache se dit favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une façon selon elle d'enlever "une charge mentale aux parents". Mais certains y voient une façon de discriminer ces élèves.

Vers un uniforme pour les élèves des quartiers populaires? La secrétaire d’Etat chargée de la ville Sabrina Agresti-Roubache a émis mardi sur LCI le souhait d'expérimenter la mise en place d'un uniforme à l’école mais seulement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Car selon la secrétaire d’Etat, une tenue scolaire" dans ces "quartiers très populaires très compliqués" enlèverait "une charge mentale aux parents" et "réduirait les inégalités". Sabrina Agresti-Roubache ajoute même qu'une loi ne serait pas nécessaire pour mettre en place cette "tenue scolaire" dans les établissements concernés, affirmant que les proviseurs et directeurs pourraient simplement modifier le règlement intérieur de leur collège ou de leur lycée.

"Uniforme de pauvres pour les quartiers pauvres"

L'idée de la secrétaire d'Etat a immédiatement fait réagir notamment à gauche: "Mettre un uniforme aux gosses de pauvres: voilà la nouvelle idée du gouvernement", s'est indigné Ian Brossat le porte-parole du Parti communiste. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS a également critiqué cette idée d’un "uniforme de pauvres pour les quartiers de pauvres".

"Qu'est-ce que c'est que cette idée?", s'interroge ce mercredi sur le plateau d'Estelle Midi le professeur d'histoire-géographie dans une zone prioritaire Benjamin Amar. "C'est un uniforme uniquement pour certains quartiers et la catégorie de la population la plus défavorisée", ajoute-t-il. "Si le gouvernement pense régler les problèmes de l'école avec ce genre d'idée ubuesque, on n'est pas sorti de l'auberge", conclut-il.

"On va stigmatiser les enfants"

"Je ne suis pas foncièrement contre l'uniforme mais là on va stigmatiser des enfants", s'offusque également sur RMC et RMC Story la journaliste Emma Dancourt. "Les uniformes vont indiquer qu'ils font partie de ces quartiers pauvres."

Contacté par BFMTV, l'entourage de Sabrina Agresti-Roubache précise que la proposition "vaut pour l'ensemble du territoire" et ministre que la ministre "ne souhaite en aucun cas que ce soit fait uniquement dans les QPV".