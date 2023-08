Handicapé après un cancer, un ado n'avait plus le droit à un transport scolaire adapté

Erwan, un jeune de 17 ans en situation de handicap, s'est vu refuser un transport scolaire adapté pour poursuivre ses études. Grâce à "RMC s'engage avec vous", la solution a été réglée.

Erwan est un survivant. L’adolescent de 17 ans, qui s’est remis d’un cancer de la hanche en 2018, a gardé des séquelles irréversibles. Avec un taux d’incapacité évalué à plus de 80%, il a notamment perdu l’usage d’une jambe.

“Quand j’ai des cours à distance, je peux y aller avec une béquille. Mais sinon, c’est soit avec un fauteuil, soit avec deux béquilles”, explique le jeune homme au micro de “ RMC s’engage avec vous ”.

Jeune bachelier, Erwan bénéficiait jusqu’à présent d’un transport scolaire adapté. Mais à la rentrée, c’est terminé. Mi-juillet, un courrier l’informe qu’il n’y a plus droit, alors qu’il a prévu de poursuivre ses études. Erwan est inscrit en Bachelor Génie Mécanique, mais il devra se débrouiller tout seul pour s’y rendre.

“Il a eu la double peine et on l’a avec lui”, raconte Stéphane, son père. “Il y a eu le cancer, puis le handicap. Pour ces deux choses-là, il n'y a pas de responsable. Mais aujourd’hui, on a la triple peine: c’est la négation de son handicap. Et là, par contre, il y a des responsables”, soupire-t-il.

Son taux d'invalidité abaissé

Les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, sont chargées d’attribuer, ou non, un transport adapté pour qu’Erwan puisse continuer ses études. En l'occurrence, celle de Seine-et-Marne. Chaque année, elles réévaluent les besoins des bénéficiaires. Depuis trois ans, Erwan avait droit à un transport scolaire adapté pour se rendre et revenir du lycée.

Mais cette année, la MDPH a abaissé son taux d'invalidité, ce qui a eu pour conséquence de supprimer ce droit. Une situation ubuesque puisque son handicap est définitif: il ne retrouvera jamais l’usage de sa jambe.

Pourtant, impossible de faire entendre raison à la MDPH. Erwan doit commencer sa formation dans deux jours. Pour y aller, il ne peut pas utiliser les transports en commun et ses parents travaillent. Ce qui met en péril la poursuite de ses études. Erwan voulait faire cette formation en alternance, il a dû y renoncer.

Erwan va finalement bénéficier d'un transport adapté

Pour aider le jeune homme, la rédaction de RMC a sollicité la MDPH de Seine-et-Marne. Les services évoquent des documents manquants. Sauf que le dossier médical d’Erwan n’a pas changé depuis trois ans…

Finalement, à la suite de notre intervention, les parents ont pu déposer un recours. Et la MDPH les a appelés dans la soirée, avec une bonne nouvelle: Erwan va finalement bénéficier d’un transport adapté pour suivre sa formation!