"RMC s'engage pour vous" - Les parents de Maxine, atteinte d'aplasie médullaire, rééditent leur appel au don de moëlle osseuse.

Maxine, 13 ans, souffre d'une maladie rare et attend désespérément une greffe de moelle osseuse. La rédaction de RMC avait partagé son histoire en mars dernier. Aujourd'hui, l'adolescente est toujours en attente du don qui changera sa vie.

Maxine, 13 ans, est toujours en attente d'une greffe

Maxine est atteinte d’une maladie rare. En octobre 2022, sa vie bascule du jour au lendemain lorsque le diagnostic tombe: elle souffre d’aplasie médullaire sévère. Pour faire simple, son corps s’attaque à lui-même, elle n’a plus de globules blancs, et la moindre infection peut lui être fatale.

Cette sportive de 13 ans se retrouve alors en chambre stérile, en attente d’une greffe de moelle osseuse. Seuls ses parents peuvent lui rendre visite. Ces derniers nous avaient écrits en décembre pour faire un appel au don. Car pour guérir, la jeune fille a besoin d'une greffe de moelle osseuse.

RMC s’engage pour vous : Moelle osseuse, le combat de Maxine pour un donneur - 15/08 3:00

Un traitement temporaire qui ne la guérit pas

Depuis, nous avons pris des nouvelles. Maxine a pu rentrer chez elle, grâce à un traitement qui la stabilise. Elle est même retournée à l’école. Ses parents, Kim et Phil, essayent de lui donner la vie la plus normale possible. Cet été, elle a notamment pu partir en vacances avec l’association A chacun son cap, qui organise des voyages pour les enfants malades.

"Elle est partie une semaine en bateau, ça lui a fait un bien fou. Il y a des hauts et des bas. Elle a un traitement qui est très lourd. Elle est toujours fatiguée, elle a des douleurs musculaires. Mais bon, globalement, il ne faut pas se plaindre, ça pourrait être pire", explique son père au micro de RMC.

Mais le traitement de Maxine n'est que temporaire, il ne la guérit pas. L'adolescente a donc toujours besoin d'une greffe de moelle osseuse.

Des collectes prévues le 23 et 30 septembre

Ses parents remuent ciel et terre pour lui trouver un donneur. Malheureusement, il y en a trop peu en France: seulement 380 000. Pour espérer en trouver un seul compatible avec Maxine, il faudrait qu’au moins 66 000 nouvelles personnes s’inscrivent. Les proches de l'adolescente tiennent des stands avec les pompiers de leur département, la Manche, pour informer les passants et inscrire de nouveaux donneurs. Les prochains sont prévus les 23 et 30 septembre.

Pour rappel, le don de moelle osseuse est différent du don de moelle épinière. Il n'est pas question de prélever dans la colonne vertébrale. Dans 80% des cas, le don est simplement une longue prise de sang.

> Pour s’inscrire, ça se passe sur le site dondemoelleosseuse.fr.