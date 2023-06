L’illectronisme touche 15% des Français

Selon l’Insee, environ 15% des Français sont touchés par l’illectronisme. Mais depuis le Covid, le phénomène recule.

Un peu plus de 15% des personnes de 15 ans et plus sont en situation d'illectronisme, selon l’étude que vient de publier l’Insee dans le cadre de son enquête annuelle auprès des ménages sur les technologies de l'information et de la communication. L'illectronisme se définit par la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques.

L'illectronisme touche particulièrement les personnes âgées: 62% des 75 ans et plus et un tiers des plus de 60 ans, contre 2% des 15-24 ans.

Parmi les retraités, cela concerne la moitié des anciens agriculteurs, commerçants, artisans et ouvriers, contre 10% des anciens cadres. Les personnes sans diplôme ont sept fois plus de risque d'être en situation d'illectronisme que les bac+3.

Enfin, l'illectronisme atteint davantage les personnes vivant seules (30%) ou les couples sans enfants (20%). Vivre avec des enfants favoriserait l'équipement et les compétences numériques, souligne l'Insee.

Un recul grâce au Covid

15% c’est beaucoup, mais la relative bonne nouvelle, c’est que le phénomène recule depuis 2019. L'Insee y voit une conséquence de la crise sanitaire du Covid qui a accéléré le développement des compétences informatiques.

Au cours de l’année 2020, le marché du PC portable a d’ailleurs enregistré une augmentation des ventes de 11%. L’année dernière, les ventes se sont affichées en hausse de 15 % par rapport à 2020. La recherche d'informations en ligne, les achats qui n’étaient plus possible dans les magasins, le télétravail ou encore les contacts avec les proches ont été favorisés.