La Suède arrête l'enseignement via le numérique et revient aux manuels scolaires

Depuis plus de dix ans, la Suède a énormément misé sur le numérique à l'école, les écrans avaient ainsi remplacé les manuels scolaires. Faute de résultats, le pays fait machine arrière et revient aux livres.

Un retour aux fondamentaux, après une stratégie du tout écran qui a duré plus de 10 ans dans le pays. Ce lundi 21 août sonne la rentrée des classes en Suède, avec des manuels et non pas des tablettes.

En effet, les écrans avaient remplacé les manuels scolaires pour les contrôles, pour les cours, pour les exercices… à tel point que les élèves suédois commençaient à écrire avec un stylo et une feuille qu’en CE1.

Malheureusement, la stratégie du tout écran ne semble pas fonctionner. Depuis la généralisation des ordinateurs dans les salles de cours, le niveau des élèves a baissé selon les scientifiques: le pourcentage d’enfant suédois de 10 ans éprouvant des difficultés à lire est passé de 12% à 19% en cinq ans.

“Nous constatons une crise de la lecture”, alertait en mai dernier la ministre de l’Éducation Lotta Edholm, dans le quotidien Dagens Nyheter.

Un retour en arrière qui a un coût

Cette marche arrière a de quoi alourdir l’ardoise, puisque pour racheter des livres, le gouvernement suédois a dû débloquer l’équivalent de 58 millions d’euros dès cette année, afin que chaque élève puisse disposer d’un livre par matière.

Malgré tout, les Suédois restent parmi les meilleurs élèves de l'Union européenne. Ils sont classés 3ème (la France, elle, est 16ème).

En France, le numérique prend de plus en plus de place à l’école

Selon une enquête du ministère de l’Éducation Nationale, 9 enseignants sur 10 reconnaissent les bénéfices pédagogiques du numérique. Pour les spécialistes, le plus important est de bien combiner l'écran et manuel scolaire pour répondre à chaque besoin. Le problème ne semble pas être l’écran en tant qu’outil, mais bien la façon de l’utiliser. L'erreur de la Suède a donc probablement été de faire du 100% numérique…