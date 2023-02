Les ados en manque de sommeil: les écrans et les parents pointés du doigt

Selon une nouvelle étude, 42% des adolescents manquent de sommeil. Un manque auquel les parents ne seraient pas étrangers, trop permissifs avec les écrans et eux-mêmes accros.

Nos ados sont en manque de sommeil: 42% d'entre eux perdent l'équivalent d'une nuit par semaine à cause de nuits trop courtes selon une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute et la Fédération nationale des parents et des éducateurs.

Noé, 14 ans, dort entre 6 et 7 heures par nuit, soit deux heures de moins que la durée de sommeil recommandée: "Je ne dors pas assez. En cours à des moments, je m'endors tout seul. J'ai des maux de tête à force avec la fatigue. Je suis trop sur mon téléphone", reconnaît-il. A ses côtés, sa mère Julie admet son impuissance face aux écrans le soir: "Supprimer le téléphone, c'est supprimer un membre", avoue-t-elle. Résultat comme Noé, 1 adolescent sur 3 rapporte une somnolence diurne significative selon l'étude.

"Nous-mêmes adultes, on n'était pas autant sur nos téléphones avant et aujourd'hui, on est très addict", concède Marjolaine, mère de trois enfants. C'est d'ailleurs ce qui est nouveau dans cette étude: le rôle des parents.

Une reproduction des mauvaises habitudes parentales

Il y a en effet un lien entre le rythme de sommeil des ados et celui de leurs parents. En clair: plus les parents dorment moins et mal, plus les ados reproduisent ce comportement. Et en subissent les conséquences : fatigue, manque de concentration.

Difficile effectivement d'être exemplaire: "J'ai beau dire aux enfants d'aller se coucher à 21h, j'éteins moi-même la télévision à 23h, 23h30", reconnaît Jean-Marie. De quoi forcément donner de mauvaises idées aux plus jeunes: "Ça me donne envie de faire pareil plus tard quand je serai grande, me coucher quand je veux", admet sa fille Maelys. Jean-Marie a néanmoins mis quelques règles en place: pas d'écran et un bouquin avant d'aller au lit.

Et c'est ce qu'il faut faire: "Lorsque les parents imposaient des règles autour du sommeil on n'avait quand même beaucoup moins d'enfants, entre 12 et 17%, qui dormaient moins de 7h par nuit", assure Ella Louis, doctorante en sociologie et qui a participé à l'étude: "Dans les familles dans lesquelles il n'y a pas de règles, 56% des adolescents dort moins de 7 heures", assure-t-elle.

Il faut également éviter le sport trop tard le soir, qui fait monter l'adrénaline, et empêche de dormir.