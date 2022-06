Des réveils de plus en plus intelligents pour aider à se sortir du lit

Il existe maintenant des réveils révolutionnaires et intelligents. Ils sont capables d'analyser notre sommeil pour nous aider à mieux dormir et à mieux nous réveiller. Ils sont équipés de petits capteurs et de petits micros qui vont analyser tous les mouvements et la respiration durant la nuit.

Pas toujours facile de se réveiller le matin, si vous avez tendance à appuyer sur le bouton “5 minutes de plus” une fois, deux fois, trois fois jusqu’à vous rendre compte que vous devez être au travail dans un quart d’heure. Comme beaucoup d’autres objets de la vie quotidienne, nos réveils sont en train de devenir de plus en plus intelligents.

Certains modèles vont suivre votre sommeil et vous donner des conseils pour mieux dormir et mieux vous réveiller. Comme le Nest Hub, équipé de capteurs et de micros qui vont analyser tous nos mouvements pendant la nuit, et notamment la respiration, la toux, les ronflements, les variations de luminosité. Il va ensuite faire un compte-rendu tous les matins de la façon dont on a dormi. Un résumé de vos phases de sommeil, la durée totale, ce qui permet d’apprendre au fil des nuits l’heure de coucher et de lever optimale.

Certains modèles vont même communiquer avec les objets connectés de la maison, par exemple contrôler la caméra de sécurité avant d’aller dormir. D’autres vont faire appel à tous vos sens, pas seulement à votre ouïe. C’est notamment le cas avec des réveils lumineux qui reproduisent le lever du soleil.

Il y a aussi le “coffee brewingalarmclock”, le “réveil cafetière”. On programme le réveil, et quelques minutes avant la machine se met à percoler et vous prépare une bonne tasse d’espresso bien serré, dont l’arôme vient chatouiller vos narines encore endormies. Il y a même un petit compartiment réfrigéré pour le lait et la crème.

Des innovations aussi sur les smartphones

Il existe des réveils impitoyables qui vont vous forcer à vous lever. Le premier s’appelle le Clocky. C’est un petit robot réveil et quand il sonne, non seulement, il déclenche une alarme stridente, mais en plus, il s’échappe de votre table de nuit et il se met à rouler partout dans la chambre, à tourner n’importe comment et il va bien falloir vous décider à vous lever pour aller le chercher. Vous allez devoir le poursuivre, mal réveillé, partout dans l’appartement.

D’autres prennent la forme d’un drone qui s’envole en diffusant un son strident ou enfin un réveil déchiqueteur de billets. Le principe de ce réveil est particulièrement simple et impitoyable puisque c’est un réveil couplé à une déchiqueteuse à papier. Le soir, avant de vous coucher, vous placez un billet réel sur le réveil. Le matin, il sonne, et si vous n’êtes pas suffisamment rapide pour éteindre le réveil, le billet va être impitoyablement détruit. Plus le billet est gros, plus c’est efficace évidemment.

Il y a beaucoup de gens qui n’ont plus de réveil et qui utilisent leur smartphone et là aussi, on trouve des innovations. “Alarmy”, utilise un principe assez redoutable. Vous enregistrez la photo d’un objet dans votre maison, n’importe lequel, et lorsque le réveil se met à sonner, il ne s’arrête que lorsque vous avez pris une photo de l’objet en question. Plus il est éloigné de votre lit, plus ça vous oblige à vous bouger. Vous êtes, en tout cas, obligé de vous lever pour éteindre le réveil. Une autre application qui s’appelle “Shake It Alarm”, va vous demander de secouer le téléphone très fort ou encore de souffler sur le micro du téléphone comme dans un alcootest, pour arrêter le cri strident du réveil. De quoi vous réveiller une bonne fois pour toutes.