Où sont passées les copies du concours de l'ENS Lyon? 4400 candidats obligés de repasser une épreuve

Un mois après avoir planché sur une épreuve de composition de Français, les candidats à l'ENS Lyon vont devoir repasser l'examen. La raison? La perte d'une partie des copies qui restent aujourd'hui introuvables.

Mais où sont passées certaines copies de l'épreuve de composition française de l'ENS Lyon qui se tenait le 13 avril dernier? Le transporteur affirme avoir déposé l'enveloppe manquante le 21 avril dernier au siège de la prestigieuse école mais l'établissement assure qu'il n'y a aucune preuve formelle de réception. Et après une semaine de recherche infructueuse, le 2 mai l'ENS a décidé d'annuler l'épreuve et d'organiser une session de remplacement. Et tous les candidats sont concernés, par soucis d'équité.

Un mois après avoir planché pendant 6h sur un texte de Marcel Proust, les 4400 étudiants vont donc devoir tout recommencer le 13 mai.

C'est le cas de Marie qui est bien embêtée. Elle n'a pas ouvert un cahier depuis deux semaines. Et elle n'est pas la seule: "J'ai des amis qui ont déjà jeté leurs cours. Ça fait qu'il y a un mouvement de panique, on cherche des fiches par-ci par-là". Contrainte de repasser l'épreuve, elle appréhende: "Ce serait embêtant de faire une moins bonne copie que la première", s'inquiète-t-elle.

Des frais supplémentaires pour certains élèves

Agathe, 20 ans, est en colère: "C'est fatigant et décourageant de voir qu'on doit repasser une épreuve alors qu'on pensait avoir réussi". Et pour certains élèves, cela entraîne de nouvelles dépenses: "J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient d'autres académies et d'autres régions ce qui implique de louer un logement quelques jours alors que la vie étudiante n'est pas toujours simple", ajoute-t-elle. Et l'école assure ne pas être en capacité de rembourser les frais des élèves concernés.

Une situation préoccupante pour Lamine Boubakar, administrateur provisoire de l'ENS Lyon: "Ce n'est pas le choix le plus simples. L'idée c'est de faire en sorte que cette épreuve se passe au mieux mais pour nous, c'est le principe d'égalité qui a primé". L'école n'écarte pas un possible acte malveillant et n'exclut pas de porter plainte.

Le concours de l'ENS Lyon avait déjà été perturbé cette année, avec le report de dix jours de l'épreuve de spécialité de géographie "en raison de la divulgation par erreur du sujet d'épreuve de commentaire de carte géographique dans un centre d'écrit", avait indiqué l'école en avril.