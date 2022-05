Explosion d'une habitation à Allauch: au moins un mort

Au moins un mort et plusieurs blessés sont à déplorer après l'explosion d'une habitation à Allauch dans les Bouches-du-Rhône.

L'explosion d'une maison de ville près de Marseille a fait au moins un mort, un homme de 50 ans, et trois blessés légers, dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès des pompiers. La piste accidentelle est privilégiée, selon une source proche de l'enquête.

L'appel a été donné vers 4 heures du matin et 23 sapeurs-pompiers ont été engagés dans l'opération, a détaillé à l'AFP le service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, confirmant une information de BFM Marseille-Provence.

"C'est horrible. On a ouvert nos volets en pensant que c'était nos voitures qui avaient explosé. On a vu le bâtiment en face en feu et tout par terre dans la rue, donc on est sortis le plus vite possible en aidant les voisins à sortir", témoigne une habitante sur RMC.