Hélène Carrère d'Encausse est morte

Première femme à la tête de l'Acadamie Française, Hélène Carrère d'Encausse est décédée ce samedi à l'âge de 94 ans.

Hélène Carrère d’Encausse, grande spécialiste de la Russie et secrétaire perpétuel de l’Académie française, est décédée ce samedi à l'âge de 94 ans. "Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille", précise le communiqué de ses proches. Une femme aux idées conservatrices, anti-communiste viscérale et tout sauf féministe.



Celle dont les parents avaient fui la Russie après la Révolution Bolchévique avait prédit "la fin de l’URSS" dès 1978 dans son livre à succès "L’Empire éclaté". Elle avait en horreur le régime Soviétique.

Première femme à diriger l'Académie Française

Professeur d’Histoire à La Sorbonne puis à SciencesPo elle a aussi enseigné dans de nombreuses Universités étrangères, notamment aux Etats Unis, au Canada et au Japon. En 1990, elle entre à l’Académie Française, dont elle deviendra neuf ans plus tard secrétaire perpétuel et devient alors la toute première femme à diriger la prestigieuse institution.

Pour autant elle n’y défend pas la cause des femmes et ne pousse pas les candidatures d’écrivaines. Il faudra attendre 2019 pour que l’Académie accepte la féminisation des noms de métier et des fonctions, qu'elle refusait. Sur le site de l’Académie, Hélène Carrère d’Encausse n’est plus historien mais historienne.