La baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco, une reconnaissance pour les artisans

12 millions de Français en achètent chaque jour, elle est reconnue et vantée dans le monde entier: les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette font désormais partie du patrimoine immatériel de l'Unesco. Pour les 33.000 boulangeries françaises, c'est une véritable récompense.

Certains la préfèrent croustillante, d'autres la demandent "pas trop cuite", les Français la dégustent matin, midi et soir et ne s'en lassent pas.

La fameuse baguette est vantée et aimée à l'international, elle est désormais reconnue officiellement, ce mercredi : les "savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette" font désormais partie du patrimoine immatériel de l'Unesco.

Au total, 56 demandes d'inscription ont été étudiées par l'Unesco, parmi lesquelles le raï algérien, la harissa tunisienne ou encore le rhum léger de Cuba.

Il y a, en France, presque autant de boulangeries que de communes. Alors pour ces 33.000 établissements, cette reconnaissance mondiale est une belle récompense pour le travail acharné fourni par ces artisans, surtout dans le contexte actuel.

"On est touchés que notre métier soit reconnu. Il faut imaginer qu'une boulangerie comme la nôtre, fonctionne de 3h du matin jusqu'à 20h et cela, six jours sur sept", affirme Lionel Livet, propriétaire de la "Boulangerie Temple", à Paris.