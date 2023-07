La Rochelle: la nonagénaire aveugle menacée d’expulsion peut rester chez elle

Une femme âgée de 97 ans et aveugle avait été menacée d'expulsion à La Rochelle car elle ne payait plus son loyer depuis 2017. Finalement, le préfet de Charente-Maritime a indiqué à son avocat qu'elle pourrait rester dans la maison, tant qu'un logement adapté ne sera pas trouvé.

Soulagement pour la nonagénaire aveugle qui risquait l'expulsion à La Rochelle à causes de nombreux impayés. Selon son avocat, Me François Drageon, "monsieur le préfet ne donnera pas la force publique et Irène ne sera pas expulsée".

Cette femme de 97 ans va donc pouvoir rester à son domicile en attendant qu'un logement adapté lui soit proposé et qu'elle l'accepte. Selon la préfecture, citée par Le Parisien, "les services travaillent à la recherche de ce logement" et "il devra être "adapté à son âge, à sa capacité de se déplacer et à son handicap".

Me François Drageon a aussi indiqué, dans un post publié sur Facebook, avoir "reçu un appel d’une grande dignité de mon confrère en charge de la défense de la dame propriétaire". Il précise: "Je comprends qu’elle est aussi en souffrance et que jamais elle n’a voulu ou imaginé ce qui vient de se produire. Je suis navré pour elle aussi."

Des loyers impayés depuis 2017

Il avait appelé mardi ses confrères de toute la France, sur Facebook, à venir plaider avec lui devant le juge de l'exécution, le 27 juillet, pour obtenir la suspension de la mesure.

La vieille dame ne paye plus le loyer de ce logement, où elle vit depuis 60 ans, depuis 2017. La propriétaire l'avait assignée devant la justice en 2018, réclamant son expulsion en raison de plusieurs milliers d'euros d'arriérés, contestés par la locataire. Le tribunal judiciaire de La Rochelle, en mars 2019, puis la cour d'appel de Poitiers, en novembre 2020, ont tranché le litige en faveur de la propriétaire.

Finalement, après trois ans de procédure, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait émis un "avis favorable à l'octroi du concours de la force publique" le 22 juin. La locataire avait été informée qu'elle pourrait être expulsée à partir du 16 août.