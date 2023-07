Le défilé du 14 juillet 2024 entre Vincennes et Nation, avec la flamme olympique, annonce E. Macron

Le célèbre défile du 14 Juillet aura lieu entre Vincennes et Nation en 2024 et non pas sur les Champs-Elysées. Il sera organisé en présence de la flamme olympique.

Le défilé de la fête nationale du 14 juillet en 2024 sera organisé en présence de la flamme olympique entre Vincennes et la Nation, au lieu de la traditionnelle avenue des Champs-Elysées, a révélé jeudi soir le président Emmanuel Macron.

"L'an prochain, la flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation", a expliqué le président lors de son discours aux Armées à l'Hôtel de Brienne, rappelant qu'il se déroulerait quelques jours avant les jeux Olympiques de Paris-2024.

"Vous serez engagés dans le cadre de vos missions intérieures pour aider à sécuriser ces événements de portée mondiale", a-t-il rappelé aux militaires. "Certains d'entre vous participeront aussi aux compétions" qui débuteront le 26 juillet.

Des lieux qui changent au fil des ans

Le défilé n'a pas toujours été organisé sur les Champs-Elysées. Il s'est d'abord tenu sur l'hippodrome de Longchamp avant de venir pour la première fois sur l'avenue la plus célèbre du monde en 1919, en écho à la Grande Guerre.

Après la Seconde guerre mondiale et jusqu'en 1980, le lieu de la célébration a changé régulièrement. "Ce n'est qu'en 1980 que la cérémonie se fixe définitivement sur l'avenue des Champs-Élysées", précise le ministère des Armées.