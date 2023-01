Le parcours du combattant de deux restaurateurs pour récupérer 77.000 euros d'American Express

Deux restaurateurs d'Antibes ont découvert un trou de plus de 75.000 euros dans leurs comptes. En cause, les paiements par carte American Express qui n'arrivent pas sur leur compte en banque. Pour récupérer leur argent, ils ont connu un parcours du combattant et ont contacté "RMC s'engage pour vous".

Virginie et Florent sont à la tête du Bistrot de Jules, un restaurant qui sent bon la cuisine du Sud, dans la vieille ville d’Antibes, sur la Côte d’Azur. En septembre dernier, leur comptable les alerte: il y a un énorme trou dans la caisse. Il manque près de 50.000 euros sur l’année 2022.

Le début des sueurs froides pour le couple. Virginie pense tout de suite aux encaissements de cartes American Express. Ce qui est le cas: depuis trois ans, les sommes réglées par les clients avec une carte American Express, en effet, n’arrivent pas dans les caisses de Virginie et Florent. Avant de faire appel à RMC s'engage pour vous, ils ont évidemment contacté l’entreprise, qui leur a fourni une réponse hallucinante: American Express affirme n’avoir aucune trace d’encaissements pour le compte de leur restaurant depuis trois ans.

77.000 euros de préjudice

Heureusement, le couple a gardé et stocké l'intégralité des tickets de carte bleue de leurs clients. Les deux propriétaires du restaurant commencent alors un véritable travail de fourmi, "bloqués dans un bureau pendant plus d'une semaine", pour récupérer "un par un" les tickets clients American Express et "tout scanner" à l'entreprise.

"Sur 2020, 2021 et 2022, on arrive à une somme de 77.000 euros qui ne nous ont jamais été payés" explique Virginie.

Ils envoient donc ces milliers de papiers à l’entreprise pour prouver leur bonne foi. Après des dizaines d’allers-retours par mail, American Express finit par rembourser 47.000 euros qui correspondent aux encaissements de 2022. Mais pour les années précédentes, l’entreprise explique devoir mener une enquête et demande à Florent et Virginie d’attendre. Une chose inacceptable pour le couple.

"On demande, ni plus ni moins, le fruit de notre travail. C'est de l'argent qu'American Express a encaissé et ils nous le doivent" explique Florent.

Une somme vitale pour le restaurant

D'autant plus que cet argent est un besoin vital pour les deux propriétaires du restaurant, dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie, et alors qu'ils sont dans une région touristique estivale.

"Pendant la saison d'hiver, on fonctionne que sur notre trésorerie qu'on fait sur les trois mois d'été. Il nous manque 30.000 euros dans la trésorerie et ça ne nous permet pas de payer notre loyer, nos salaires et nos fournisseurs" explique Virginie.

Depuis que Virginie et Florent ont contacté l'équipe "RMC s'engage pour vous", tout est allé beaucoup plus vite avec American Express. Nos auditeurs ont reçu les 30.000 euros manquants en début de semaine. L'explication de l'entreprise américaine pour un tel délai est que le traitement a été rallongé car les tickets de caisse remontaient à 2020. Un peu mince, mais l'essentiel est là: Virginie et Florent ont bien été remboursés. En revanche, le couple attend toujours un geste commercial pour le préjudice subi.

