"Les Grandes Gueules": C'est à vous de choisir le débat du jour (7 septembre)

Choisissez le débat du jour ce mercredi dans les "Grandes Gueules"! Aujourd'hui, vous pouvez trancher entre: un menu 100% végétarien dans les cantines à Grenoble: bonne idée ? et empêcher l’accès des sites pornos aux mineurs: infaisable ?

Autour de la table ce mercredi dans les "Grandes Gueules": Didier Giraud, agriculteur, Kaouther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, et Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports.

