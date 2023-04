Leur maison foudroyée puis incendiée, ces retraités sont en conflit avec leur assureur

Depuis l'incendie de leur toiture, frappée il y a huit mois par la foudre, Roger et Martine, deux retraités, sont en conflit avec leur assureur qui semble traîner pour effectuer les travaux.

Retraité, ancien policier, Roger (63 ans) vit dans une vieille et belle demeure en Normandie avec son épouse Martine. Le 4 août dernier, un orage frappe leur petite commune d’Ezy-sur-Eure. Roger et Martine sont réveillés en sursaut: la foudre vient de s’abattre sur leur maison. Une boule de feu se met à consumer la toiture. Ils parviennent à se réfugier chez leur voisin, Olivier.

C’était il y a tout juste huit mois et ils n’ont toujours pas pu rentrer chez eux. Expertises, contre-expertises, devis, travaux sans cesse repoussés: l’assureur fait traîner. Désespérés mais trop discrets pour appeler à l’aide, c’est Olivier, leur voisin, qui nous a contactés.

"C'est des gros dégâts qu'ils ont. Vous vous retrouvez d'une maison magnifique dans un appartement qui fait 30m2, ça fout un peu les boules", déplore-t-il au micro de RMC.

Des travaux qui augmentent en raison de l'inflation

Presque tous les habitants de la commune touchée par les intempéries ce soir-là ont été indemnisés par les assurances. Tous, sauf Roger et Martine.

Leur assureur, Pacifica, les a bien relogés sans frais, mais a mis plus de deux mois avant de dépêcher son expert sur place, pour évaluer les dégâts. Et depuis, plus rien. Ils n’ont pas touché un centime pour pouvoir réparer leur maison. Pire, en raison de l’inflation, les devis qu’ils avaient fait faire en septembre ne sont plus valables. De 91.000€ de travaux, on est passé à 100.000€. Roger est écoeuré.

"Ce serait de notre faute, je pourrais le comprendre. Mais là, on n'a jamais demandé à ce que la foudre tombe sur notre maison. On est coincés sur toute la ligne. Les travaux devaient démarrer en décembre, après c'était en janvier, là si ça démarre en avril on sera heureux. C'est lamentable", déplore-t-il.

"Un dossier de forte ampleur"

Contacté par RMC, l’assureur, chez qui ils sont clients depuis près de 30 ans, se justifie. "Il s’agit d’un dossier de forte ampleur, qui nécessite de longs délais pour trouver des entreprises et collecter les nombreux documents administratifs nécessaires" à l’indemnisation, nous dit-on.

La bonne nouvelle, c'est que dans la foulée de l'intervention de "RMC s'engage pour vous", l’assureur a validé ce lundi les derniers devis des artisans, à hauteur de 100.000€. Roger et Martine vont donc enfin pouvoir lancer les travaux.

Et ce n’est pas tout. Le couple avait oublié de déclarer le dernier agrandissement de leur maison. Ils auraient dû payer une pénalité de 26.000€. Mais en guise de dédommagement, Pacifica accepte d’y renoncer. C’est donc un dossier réglé et des auditeurs soulagés.

RMC s'engage pour vous

Pour contacter notre cellule : rmcpourvous@rmc.fr