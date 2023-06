Louis XIV "l'étranger": le musée de l'histoire de l'immigration fait polémique

Le musée de l'histoire de l'immigration, qui rouvre ses portes ce samedi à Paris, a choisi de mettre en scène dans une campagne de publicité le roi Louis XIV en "étranger" issu de l'immigration. Une décision qui fait polémique.

La nouvelle campagne publicitaire du musée de l'histoire de l'immigration fait polémique. "C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France", peut-on lire au centre d’une affiche avec en fond le célèbre portrait de Louis XIV en tenue de sacre, le roi de France né d'une mère espagnole et d'une grand-mère autrichienne.

Cette campagne de communication s'inscrit dans la promotion de l'exposition permanente du musée parisien, qui doit rouvrir ses portes le 17 juin après trois ans de fermeture. Cette exposition veut raconter la "Grande histoire de l'immigration" en France de façon chronologique de 1685 à nos jours.

Mais la campagne étonne. À commencer par Benoit Valliot, professeur agrégé et docteur en histoire, qui estime que le message porté est "très grave": "Il sous-entend que lorsque l'on descend de parents immigrés, on reste et doit rester un étranger en France", assure-t-il à Atlantico.

"Louis XIV n’est en rien le représentant de l’immigration"

Même son de cloche pour la professeure d'histoire-géographie des "Grandes Gueules" Barbara Lefebvre: " C’est historiquement stupide. Il y avait d’autres figures qui auraient pu servir. Louis XIV n’est en rien le représentant de l’immigration", estime-t-elle ce vendredi sur RMC et RMC Story.

Une campagne qui pourrait avoir de lourdes conséquences, prédit Daniel Riolo: "Le problème de la France, c’est le communautarisme et le repli sur soi. Le racisme est partout dans ce pays. La prochaine étape, dans quelques années, ce sera de dire que celui qui est Français depuis trois ans est inférieur, à force de mettre en avant l’immigration", croit-il savoir.

A contrario, Amadou, un auditeur, estime qu'il est sain d'apporter "un récit différent à ce que l'extrême-droite véhicule". "Il n’est même pas question de Louis XIV mais quand on entend parler d’immigration on pense que c’est le diable, alors que l’immigration a aussi fait la France", tient-il à rappeler.

"Ce n'est pas un appel à légitimer mais c'est un appel à avoir une autre image de l'immigration", estime Mourad Boudjellal. "C'est important pour les enfants d'immigrés qu'ils puissent s'identifier à cette fierté", conclut-il.

Le "Roi Soleil" Louis XIV, fils de Louis XIII, a régné sur la France pendant 72 ans, de 1643 à sa mort en 1715, soit le plus long règne de l'histoire du pays, et est à l'origine de la construction du château de Versailles.