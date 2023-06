Lyon: performances d’artistes "écosexuels" devant des jeunes, la subvention publique fait polémique

La subvention de 1.500 euros que voudrait accorder la municipalité de Lyon à l'association Lundy Granpré, un collectif d'artistes qui promeut "l'écosexualité", la "botanique jubilatoire" et met en scène des adultes nus faisant du jardinage devant des enfants, fait polémique.

La mairie de Lyon va-t-elle subventionner un spectacle artistique mettant en scène des intervenants nus devant des enfants? La municipalité écologiste envisage d'accorder une subvention de 1.500 euros aux artistes de Lundy Grandpré, une association qui met en avant "l'écosexualité", "l'écoféminisme" et la "botanique jubilatoire", dans des performances qui font polémique.

Dans une vidéo datant de juin 2021 récemment repartagée sur les réseaux sociaux par Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de la ville, on y voit un homme nu dans un jardin, avancer à quatre pattes sur le sol et semblant manger de la terre au milieu de sextoy plantés dans l'herbe, le tout devant les regards d'un public composé notamment d'enfants.

Un "espace de subversion des normes établies"

Le public et les enfants sont ensuite filmés en train de tourner autour d'un parterre de plantes, en compagnie de deux des artistes en sous-vêtements.

Sur son site internet, l'association décrit un "espace de subversion des normes établies, un jardin où l'on baise avec les plantes et partage des tisanes, où l'on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée éco-sexuelle".

De son côté, la municipalité évoque des images anciennes, datant d'il y a au moins 2 ans. "Ce sont des images qui ne sont pas tournées dans un lieu ouvert au grand public mais dans un centre d'art où sont invitées généralement des personnes qui suivent le travail d'une compagnie", explique au micro de BFMTV Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon en charge de la culture. "On peut imaginer que les quelques enfants que l'on voit sont venus accompagnés de leurs parents", défend-elle.

Un spectacle interdit au moins de 14 ans?

Un spectacle qui fait polémique ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules": "Je suis pour ne rien dire sur l'art, mais il faut peut-être mettre des avertissements pour certaines expositions", estime le syndicaliste et cheminot Bruno Poncet. C'est ce qui a été fait se défend la municipalité de Lyon qui explique dans un communiqué de presse que le spectacle peut être réservé aux plus de 14 ans et "n'est donc pas ouvert aux enfants.

Mehdi Ghezzar qui trouve le spectacle "choquant", s'étonne qu'il bénéficie d'un financement public. "Ce qui me choque c'est que des élus donnent du pognon de nos impôts à des choses comme ça", tacle-t-il sur RMC et RMC Story.

Devant la polémique, l'association Lundy Granpré a choisi de fermer son compte Instagram pour une durée indéterminée.