Lyon: une lecture de contes par des artistes drag-queens fait polémique

La mairie du 9e arrondissement de Lyon organise, ce mercredi, une lecture de contes pour enfant réalisée par des artistes drag-queens. Une initiative qui fait bondir l'extrême droite.

Dans le cadre du mois des fiertés, la mairie du 9e arrondissement de Lyon organise ce mercredi une lecture de contes pour des enfants de 6 à 10 ans, réalisée par des artistes drag-queens. Un événement non-obligatoire, sur inscription.

Mais l'initiative n’est pas du goût de tout le monde. Elle a été vivement critiquée par l'extrême droite, dont le parti “Reconquête !” d'Eric Zemmour. Pourtant, selon les artistes et la maire, il s'agit avant tout de parler inclusion et diversité.

Certains parents saluent cette initiative: “Je suis tout à fait pour. Ça ne me dérange pas, il faut être ouvert d’esprit. Je pense que c’est une très bonne chose”, affirme Leïla. Mais d’autres sont un peu plus dubitatifs. “Les drag-queen ça ne me dérange pas, c’est surtout ce que vont en prendre les enfants en fait. Est-ce qu’avant qu’il y ait cette lecture, il faut leur expliquer ce qu’il se passe?”, s’interroge Kamel, parent d’élève.

Insultes, menaces… Ces derniers jours, les trois artistes drags ont été pris à partie sur les réseaux sociaux. Une haine incompréhensible pour Zanni Lalune.

“On est là pour parler de citoyenneté, de vivre ensemble, de tolérance et d’acceptation. On y va un petit peu avec la boule au ventre, mais il faut prendre un peu sur soi, y aller quand même et se dire que c’est pour la bonne cause”, appuie-t-il.

Une pétition lancée pour annuler l'événement

Les opposants parlent d’idéologie et de propagande. Faux, répondent les autorités communales.

“Il ne va pas y avoir de show de pole-dance. On est à 14h en mairie d’arrondissement et pas à minuit ou je ne sais quelle heure, dans un club. Les gens font ce qu’ils veulent, quand ils veulent”, indique Anne Braibant, la maire du 9e arrondissement.

Une pétition a été lancée par un groupuscule d’extrême droite pour faire annuler l’événement. Hors de question, répond la mairie.