Mort de Pelé: l'hommage des auditeurs de RMC au "Roi" du football

Le footballeur brésilien Pelé, dit le "Roi", est mort jeudi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Une perte immense pour le monde du foot avec de nombreux hommages rendus par tous les passionnés de football. Avec pour certains des images d'actions, de buts ou même de ratés restées célèbres.

À partir de ce vendredi, le Brésil commence un deuil national de trois jours après la mort de Pelé, le “Roi”, à l’âge de 82 ans. Footballeur star, triple champion du monde, une performance encore jamais égalée, il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de tous les temps.

Un joueur qui aura en tout cas marqué tous les passionnés de football, bien au-delà de son époque. Philippe, auditeur de RMC, raconte ce vendredi matin ses souvenirs du joueur.

“La première image qui me vient, c’est cette demi-finale de coupe du monde 1970 contre l'Uruguay où il rate le plus beau but de sa carrière quand il fait ce grand pont sur le gardien. Cette image-là, elle est gravée. Il a révolutionné le foot avec ses dribbles, une créativité qu’on avait jamais vu avant. Quand on est passionné de foot, on ne peut pas penser au foot sans penser à Pelé. Il reste le seul footballeur à avoir gagné trois coupes du monde et à avoir survolé son sport pendant 20 ans. Il a inspiré le monde du foot. Les passements de jambes, les sombreros… On a aujourd’hui des joueurs qui en créent d’autres, mais la créativité dans le foot, il l'a mise aux yeux du monde”, indique-t-il.