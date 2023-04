Naissances: l'année 2023 pourrait être l'une des plus faibles en France

Dans toutes les régions de France métropolitaine, les naissances ont été moins nombreuses en mars 2023 qu’en mars 2022. La baisse la plus marquée est en Occitanie, avec -11% de naissances.

De moins en moins de bébés naissent chaque mois en France. Ils sont 1.816 bébés à être nés en mars 2023, révèle l'Insee. Un chiffre en baisse de 7% par rapport à mars 2022. C'est le niveau de naissance le plus faible enregistré depuis 1994, si l'on exclut la période qui a suivi le premier confinement. Si la tendance se poursuit, l'année 2023 devrait être l'une des plus faibles en naissance depuis trois décennies.

Étudiante à Paris, Agathe ne se voit pas être un jour maman. Ce qui l'inquiète en premier, c'est l'avenir de la planète.

“C’est vrai que ça peut faire peur. On commence à avoir des étés qui sont très chauds, des hivers très froids. Donc on voit que le dérèglement climatique commence à impacter nos vies. On se dit que nos enfants, ça va les toucher encore plus, on se dit qu’ils vont arriver dans un monde où on ne sait pas s’ils pourront vivre une vie correcte et bonne”, indique-t-elle.

Une situation loin d'être alarmante

Son amie, Camille, ne s'imagine pas avoir des enfants sans une stabilité financière. “Moi, je sais que je voudrais offrir à mes enfants leur propre chambre. Pareil pour les vacances… Donc ça demande un minimum de confort”, explique-t-elle.

Cette baisse de la natalité n'est pas très inquiétante, relativise Laurent Toulemon, démographe à l'INED.

“C’est une baisse qui tient à la fois à une fragilisation de l’état social et une fragilisation accrue des jeunes. Mais on est encore très loin d’une situation qui serait vraiment problématique. Il y a des pays d’Europe où la natalité est vraiment beaucoup plus basse”, explique-t-il.

Les régions qui voient les naissances le plus reculer sont l'Île-de-France et la région Occitanie.