"Ne pas rester dans le doute": 40% des Français ont déjà fouillé dans le portable de leur conjoint

Quatre Français sur dix reconnaissent avoir déjà fouillé dans le portable de leur conjoint selon une étude de l'Ifop. Et parmi eux, la moitié assure avoir découvert des messages ou des images déplaisantes.

C'est une mauvaise tendance à l'espionnage que les Français semblent affectionner: 4 Français sur 10 avouent avoir déjà fouillé dans le téléphone de leur conjoint selon une étude de l'Ifop pour Le Journal du Geek. Une pratique qui porte un nom, "le snooping" (de l'anglais "to snoop", espionner) et qui est plus pratiquée par les femmes et les plus jeunes. Ainsi, 67% des femmes de moins de 35 ans ont déjà fouillé dans le téléphone portable de leur conjoint contre 56% des hommes de la même tranche d'âge.

Et quand on cherche on trouve parfois. Parmi les personnes ayant déjà fouillé dans le smartphone de leur conjoint ou conjointe, une sur deux assure avoir découvert quelque chose: dans 35% des cas, il s'agit d'un "mensonge", dans 29% des cas des conversations ambigües ou une forme de séduction et dans 21%, le maintien d'un lien avec un ou une ex-partenaire.

Les personnes qui reconnaissent fouiller, assurent pour 28% d'entre eux consulter d'abord les messages, 23% regardent les photos et les vidéos sur le smartphone et 20% consultent les réseaux sociaux de leur conjoint, en regardant qui suit qui.

"Il ne faut pas être naïf au point de faire confiance à 100%"

Eric, administrateur de biens en Charente-Maritime, a vu sa compagne fouiller dans son téléphone il y a une semaine et mettre fin à leur relation de deux ans: "Je viens de me faire exploser", raconte-t-il ce jeudi dans Estelle Midi. "J'ai beaucoup de pression alors je "tchatais" sur une application gratuite. C'est vrai qu'il y avait des dialogues salaces avec des gens de 18 à 70 ans mais je n'ai jamais rencontré personne", raconte Eric.

"Beaucoup de personnes regardent même sans avoir de doutes, parce qu'elles ne sont jamais en confiance et ça c'est problématique", explique le docteur Cahterine Solano, sexologue et cofondatrice de Doctical qui comprend cependant la pratique: "Si vous avez un sérieux doute, il ne faut pas rester dans le doute. J'ai des patients qui ont douté pendant plusieurs années avant de fouiller et de découvrir la double vie de leur conjoint", explique la praticienne.

"Il ne faut pas être naïf au point de faire confiance à 100% et découvrir que son conjoint à deux enfants ailleurs", assure Catherine Solano qui explique aussi que "le jardin secret" entre deux conjoints peut être lié à des problèmes de santé qu'on veut garder pour soi.