"On est désabusés": un an après l’incendie d’une copropriété à Marseille, les travaux avancent peu

En janvier dernier, "RMC s'engage pour vous" s'intéressait au sort d'une copropriété des quartiers nord de Marseille, victime d'un incendie en juin 2022. Un an plus tard, alors que le syndic ne payait plus l'assurance, les travaux n'avancent que très peu.

Le 4 juin 2022, la vingtaine d’habitants de la résidence Les Tyroliens, dans les quartiers nord de Marseille, est réveillée au beau milieu de la nuit. L’immeuble de huit étages prend feu. Heureusement, pas de blessés, mais des dégâts matériels considérables.

Deux étages sont intégralement incendiés. Quatre familles n’ont pas pu rentrer chez elles. L’ascenseur fonctionne uniquement sur la moitié de l’immeuble. L'électricité du bâtiment est branchée sur un compteur provisoire. Des travaux sont nécessaires mais ça n’avance pas.

Les dégâts après un incendie en juin 2022 à la résidence Le Tyrolien, à Marseille, en janvier 2023 © RMC

Carole, présidente du Conseil syndical, vit dans l’appartement juste à côté de celui d’où est parti l’incendie. Elle déplore l’état d’insalubrité de l’immeuble.

"L’immeuble est toujours dans un état lamentable. On ne se sent pas du tout en sécurité. On a des inondations sont récurrentes et on ne peut pas effectuer les travaux tant que nous n’avons pas résolu le problème des assurances" explique-t-elle.

Le syndic ne payait plus l'assurance

En effet, les habitants du Tyrolien ont découvert, après cet incendie, que leur résidence n’était plus assurée. Leur syndic, l'agence immobilière Foncia, ne payait plus depuis deux ans, alors même que les propriétaires continuaient de verser leurs charges à leur gestionnaire de copropriété.

En l’absence d’assurance, aucune indemnisation n'est possible. Les travaux étaient donc à la charge des habitants. Grâce à notre intervention, Foncia s’était engagé à régler les premiers travaux, pour un montant total de 77.000 euros. Sauf que cet engagement n’a pas été suivi d’effets.

En réalité, Foncia ne prendra à sa charge qu’à peine la moitié de la somme. Le reste est censé être payé, en théorie, par les assurances respectives des copropriétaires. Mais la confiance avec les habitants est rompue. Ils craignent que les travaux coûtent plus cher que prévu et donc d’avoir un reste à charge.

Une expertise judiciaire demandée

Afin d'obtenir un chiffrage précis, ils ont demandé une expertise judiciaire, qui sera déposée le 9 septembre prochain. Un expert sera ensuite mandaté. Le bout du tunnel est donc encore loin pour ces habitants.

"On n’en voit pas le bout. On est à plus d’un an et on sait pertinemment que ça va demander plusieurs années. Moralement, on est usés, désabusés", raconte Carole.

Contacté par RMC, Foncia répète qu’elle est toujours très mobilisée pour cette copropriété et dit faire “tout son possible” mais, à partir de maintenant, ne souhaite plus répondre à nos sollicitations. Il reste, toutefois, un début de bonne nouvelle pour les habitants: depuis lundi, une entreprise est revenue pour la remise en état d’une partie des façades.