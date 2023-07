"On s’est déjà fait voler": sur la plage, des casiers gratuits pour se baigner l'esprit tranquille

Sur les trois plages principales d'Antibes (Alpes-Maritimes), des casiers ont été installés pour permettre à chacun de se baigner l'esprit tranquille. Inspirés de ceux présents dans les piscines municipales, il suffit juste d'y glisser une pièce d'un euro, qui sera rendue après utilisation.

Qui reste sur la plage pendant que les autres se baignent pour garder les affaires? Depuis deux ans, il n'y a plus besoin de se poser cette question à Antibes (Alpes-Maritimes). Les trois plages principales ont été équipées de casiers. Cela permet aux vacanciers et aux habitants du coin d'aller se baigner l'esprit léger.

"On se sent plus à l’aise d’avoir quelque chose de sécurisé. Particulièrement quand on est seul. On peut nager sans s’inquiéter", explique Hannah, une utilisatrice des casiers sur la plage des Gravettes.

Cela ressemble à une grande armoire et c'est très simple d'utilisation. Il suffit juste de glisser une pièce d'un euro, qui sera rendue à la fin de l'utilisation, comme à la piscine. Le dispositif fonctionne tellement bien que certains attendent même que des casiers se libèrent. Ils sont devenus indispensables.

La plage choisie spécialement pour ses casiers

"Je me suis déjà fait voler sur une plage, on avait les portables et on s’est fait voler. Donc maintenant je fais très attention", souligne Cindy.

D'autres choisissent même cet endroit spécialement pour ses casiers. "On allait se mettre autre part et on a vu les casiers, on s’est dit que ça allait être plus pratique", affirme Méline. Elle et ses copines vont y mettre "toutes les affaires, clés, portables, vraiment toutes les choses importantes".

Claude, lui, a trouvé une autre utilité à ces casiers. "Je vois que c’est en place, je vais en profiter. Ça va me protéger les affaires de la chaleur", dit-il.

Antibes n'est pas la seule commune à avoir adopté ce dispositif. Il y en a aussi à La Baule, Sainte-Adresse ou encore Sète.