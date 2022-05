"Ce ne sont pas que des chiens": appel à témoins lancé après un vol de chiens thérapeutes

Coco et Roxy, deux chiennes thérapeutes, ont disparu depuis plus d'un mois en Haute-Savoie. Ces deux chiennes sont notamment employées à l'hôpital de Genève où elles accompagnent des patients dans leur thérapie.

En Haute-Savoie, on fait tout pour retrouver deux chiennes disparues, Coco et Roxy, un Jack Russel et un Teckel nain. Mais ce ne sont pas n'importe quels chiens. Ce sont des chiennes thérapeutes. Des dizaines de patients ont besoin d'elles.

C’est très sérieux. Elles travaillent à l'hôpital universitaire de Genève auprès de victimes d'AVC ou de grands blessés pour leur réapprendre à marcher, à parler, à comprendre des consignes grâce à des exercices, elles font des miracles depuis 7 ans.

Laurent travaille comme orthoprothésiste dans le même hôpital, et la disparition de ces chiens depuis 1 mois est un drame pour toute l'équipe:

"Ces animaux arrivent à effacer de temps en temps des larmes sur les visages, d'émettre des sourires et quand je vois ces patients qui ont des accidents de la vie, c'est très important et ça n'a pas de prix. On va devoir redémarrer à zéro avec des patients qui étaient en cours de thérapie avec ces animaux. On ne cherche pas deux chiens qui se sont échappés, c'est vraiment des thérapeutes", raconte-t-il à RMC

Qu’est-il arrivé à ces chiennes?

Elles ont disparu fin mars en Haute Savoie à Pers-Jussy chez leur maîtresse Paola; kinésithérapeute à l'hôpital de Genève. Ce jour-là, comme d'habitude, elle les laisse 15 minutes dans le jardin le temps de se préparer avant la promenade. Mais une fois qu'elle a bu son café et mis ses chaussures, le jardin est vide. Pour elle cela ne peut pas être une fugue:

"Il n'y a pas de doute que c'est un vol. Personne ne les a vus. S'ils s'étaient enfuis, quelqu'un les aurait vus mais là, on n'a trouvé aucun indice. Je les aime mes chiennes, je souffre de ne pas les avoir au quotidien, je pense à elles tous les jours", assure-t-elle à RMC.

Qu'est-ce qui est fait pour retrouver ces chiens thérapeutes?

Paola et Laurent remuent ciel et terre depuis 1 mois mais ils commencent à s'épuiser. Ils ont déjà organisé des battues avec des volontaires, avec un drone ils ont distribué des milliers d'avis de recherche ont déposé plainte et ont augmenté le montant de la récompense, à 2.000 euros. Mais toujours aucune trace des chiens.

C'est pour ça qu'ils nous ont contactés, pour profiter de la force de frappe de RMC pour diffuser l'avis de recherche. RMC a contacté la Brigade de protection des animaux. C'est comme une petite armée d'un millier de policiers et de gendarmes qui cherchent bénévolement les animaux volés dans tout le pays. La brigade s'engage à faire le maximum pour retrouver Roxy et Coco. Et vous, si vous voulez les aider, vous pouvez partager l'avis de recherche ci-dessous et le partager sur les réseaux avec le hashtag #COCOROXY

Coco et Roxy les chiens thérapeutes disparus © RMC