Pas encore “de visibilité sur la fin de cette grève” selon l’économiste Anna Créti

Invitée de la Matinale Week-End sur RMC, l’économiste spécialisée en question énergétique, Anna Créti, a estimé qu’il n’était pas encore possible de savoir jusqu'à quand les tensions vont durer dans les stations-service en France.

La situation dans les stations-service de l’Hexagone ne s’améliore pas. Samedi, le gouvernement estimait qu’une station sur cinq était “en difficulté”, tandis que les récits de d’automobilistes désoeuvrés s’accumulent ce week-end.

Au micro de Matthieu Rouault, l’économiste spécialisée en question énergétique, Anna Créti, a estimé qu’il n’y avait “pas de visibilité sur la fin de cette grève et donc sur un retour à la normale dans les réseaux de distribution" de carburants.

Dans le même temps, Anna Créti a pu expliquer en détails la situation actuelle sur l'approvisionnement en carburants des stations-service de l'Hexagone.

"Dans une période où l'on entend beaucoup parler de la sécurité des approvisionnements, il faut faire une différence entre la situation actuelle qui est due à une forme de rupture d'approvisionnement mais qui est sur les transports, la distribution (...)"

En résumé, "c'est un problème sur une partie nationale", et qui n'a donc rien à voir avec une rupture d'approvisionnement à l'échelle internationale qui serait par exemple causée par l'instabilité du contexte géopolitique.

Les infirmiers libéraux dans les Hauts-de-France ne peuvent d’ailleurs pas visiter tous leurs patients à cause de cette vive tension sur l’approvisionnement en carburant.

John Pinte, président du Sniil (Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux), affirme que des infirmiers du Pas-de-Calais “n’ont pas pu faire leur tournée”.

“Certains infirmiers aussi vont en Belgique chercher du carburant. (...) Mais on a des patients qui nécessitent des soins deux à trois fois par jour. Peut-être qu’à un moment, on va leur dire qu’on ne fera qu’un passage par jour, dans le meilleur des cas, et peut-être même certains n’auront plus de soins”