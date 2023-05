“Pas une simple teuf": le Teknival va faire son retour malgré de nombreux arrêtés préfectoraux

Trente ans après l'organisation du premier Teknival, la rave party géante va faire son retour ce week-end après quatre années d'absence, notamment à cause du Covid. Pourtant, 18 préfectures ont pris des arrêtés pour interdire les teknivals, parfois jusqu'à la fin de l'été. Pas assez pour arrêter les festivaliers.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues au Teknival 2023 ce week-end. Le festival sauvage organisé en extérieur, sur un terrain de plusieurs dizaines d'hectares, fait son retour à l'occasion de ce week-end prolongé, après quatre ans de suspension, liés notamment au Covid.

Le lieu était encore tenu secret mercredi soir. En tout cas, beaucoup de véhicules se sont retrouvés sur le parking du Leclerc Cap Sud, à Saint-Maur, près de Châteauroux, un des points de ralliement, et peut-être le lieu de l'événement? Un événement que peu de départements souhaitaient accueillir. Au moins 18 préfectures avaient pris des arrêtés pour interdire les rave party, les teknivals et le transport de système de son tout le week-end. Celle de l'Eure a carrément interdit ce type d'événement depuis le 21 avril et jusqu'au 21 août.

Pas de quoi entamer la détermination de ces milliers de festivaliers motivés comme jamais à l'idée de participer à ce Teknival 2023. Quatre années sans Teknival, cette rave party XXL, c’est une attente beaucoup trop longue pour ce jeune festivalier. Il a fait près de quatre heures de route mercredi pour participer à ce 30e anniversaire. “Ce n’est pas une simple teuf, c'est un rassemblement où il y a beaucoup de monde. C’est plus gros en fait”, assure-t-il.

Un lieu tenu secret jusqu'à mercredi soir

Plus gros et plus fort… D'énormes murs de son sont montés sur différentes scènes. Le bruit est d’ailleurs l'une des raisons qui ont poussé de nombreuses préfectures à anticiper et prendre des arrêtés pour interdire le Teknival tout le week-end.

“Ça ne change rien pour nous. Arrêté préfectoral ou pas, on aura un Teknival ce week-end. Ce n’est pas notre truc à nous d’aller en boîte de nuit. On va se battre pour nos droits”, affirme ce festivalier.

Pour ne pas alerter les autorités, le lieu a été tenu secret jusqu'à mercredi soir. En arriver là est un aveu d'échec pour Benjamin Rochefort, de la coordination nationale des sound system, en lien avec les organisateurs.

“Le gouvernement essaye de mettre en place des politiques nationales d’accompagnement de la jeunesse sur ces événements festifs. Et vous avez des préfectures en France qui refusent systématiquement d'accompagner les jeunes, qui répriment systématiquement”, regrette-t-il.

Par le passé, malgré les encadrements des autorités, il y a parfois eu des drames en marge du Teknival, notamment en 2017, quand deux festivaliers étaient morts d’overdose.