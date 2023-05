Passeports: une mairie ouvre ses portes les dimanches et jours fériés pour raccourcir les délais

Face à l'affluence et l'allongement des délais pour obtenir un passeport ou une carte d'identité, la mairie de Dinard en Ille-et-Vilaine a décidé d'ouvrir ses portes certains dimanches et jours fériés. Les nouveaux créneaux ont été pris d'assaut.

Des délais monstres: obtenir un créneau pour faire son passeport ou sa carte d'identité est devenu un parcours du combattant. Il faut parfois patiente Jusqu'à 8 mois. Alors pour réduire les délais d’attente, la mairie de Dinard (Ille-et-Vilaine) a ouvert les portes de sa mairie les dimanches et les jours fériés.

"En Ille-et-Vilaine, le délai est de 88 jours contre 59 pour la moyenne nationale", explique ce mardi sur RMC et RMC Story Arnaud Salmon, le maire de Dinard. "L'objectif c'est de faire un effort supplémentaire sur deux mois pour réduire ce délais", ajoute l'élu sur le plateau des "Grandes Gueules".

Et en quelques jours, tous les créneaux ouverts le dimanche et les jours fériés ont déjà été réservés. L'édile de la ville ajoute que des créneaux jusqu'à 19h30 et à l'heure du déjeuner ont été ajoutés. Une opération qui pourrait se renouveler, promet le maire.

"On ne se rend pas compte de la charge des agents"

Mais pour les "Grandes Gueules", il faut aller plus loin et repenser les horaires d'ouvertures des mairies sur le plan national: "Il faut réorganiser la société différemment parce qu'on vit différemment", demande Kaouther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère et qui tacle les horaires d'ouverture des mairies d'arrondissement de la cité phocéenne:

"En moyenne, c'est ouvert de 8h30 à 16h30 avec une coupure de 12h à 13h. Lorsqu'on est infirmier, comment voulez-vous que l'on aille dans une mairie ouverte de 8h30 à 16h30?", interroge-t-elle.

"Beaucoup de mairies sont déjà ouvertes le samedi matin, à midi ou jusqu'à 19h30 une à deux fois dans la semaine", tacle Isabelle, fonctionnaire en mairie en Seine-Saint-Denis.

"On aime bien dire que les fonctionnaires sont des fainéants mais on ne se rend pas compte de la charge des agents municipaux et des collectivités qui sont souvent des agents de catégories C, soit les plus petits salaires", tient-elle à rappeler.

En Bretagne en tout cas, l'idée de la mairie de Dinard fait des émules. Au vu du succès, plusieurs mairies bretonnes vont suivre l’exemple.