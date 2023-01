Pesquet, Noah, Castaner… qui sont les personnalités décorées de la Légion d'honneur

Les scientifiques sont distingués dans la promotion de la Légion d'honneur pour 2023, où plusieurs sportifs et battus des Législatives sont aussi promus.

Parue au Journal officiel dimanche, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total et "à parité" 340 personnes oeuvrant "au service de la nation", précise la Grande chancellerie dans un communiqué. Illustres ou inconnues du grand public, ces personnes sont réparties en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs).

Le biologiste Étienne-Émile Baulieu est le seul à être élevé à la dignité de grand'croix, la plus haute distinction, détenue par seulement 67 autres personnes. A mettre en regard avec les 79.000 membres que compte aujourd'hui la Légion d'honneur. La physicochimiste Marie-Paule Pileni et le prix Nobel de physique (2007) Albert Fert sont élevés à la dignité de grand officier. Alain Aspect, Nobel de physique 2022, est promu commandeur.

Thomas Pesquet, nommé chevalier en 2019, est promu officier avant les huit ans d'attente réglementaire compte tenu de ses "services exceptionnels nettement caractérisés". Il a notamment pris les commandes de la Station spatiale internationale en 2022. Quant à Philippe Baptiste, président du Centre national d'études spatiales, il accède au rang de chevalier.

Le sport et l'économie à l'honneur

D'anciens sportifs de haut niveau oeuvrant "en fédération ou pour des causes d'"intérêt général" intègrent l'institution, tels le joueur de tennis Yannick Noah, président de Fête le mur, nommé chevalier, l'ancien athlète Stéphane Diagana, ou la lanceuse de marteau Catherine Moyon de Baecque, co-présidente de la commission contre les violences au Comité national olympique français.

Dans le domaine social et de la santé, Martine Brousse, présidente de l'association La voix de l'enfant, est promue commandeur. Dans le domaine économique, Patricia Barbizet, présidente du fonds d'investissement Témaris, est élevée à la dignité de grand officier, et Véronique Morali, présidente de Webedia, est promue commandeur. Chez les serviteurs de l'Etat, le préfet d'Ile-de-France Marc Guillaume est promu commandeur et Jean-Louis Périès, président de la Cour d'assises spéciale lors du procès des attentats du 13-Novembre, est fait chevalier.

Les perdants des Législatives promus

Les ministres et parlementaires en exercice ne peuvent être nommés, mais plusieurs anciens ministres d'Emmanuel Macron se distinguent: Nicole Belloubet est promue commandeur, Muriel Pénicaud, François Bayrou, Frédérique Vidal sont promus officiers, Christophe Castaner, Emmanuelle Wargon, Richard Ferrand sont faits chevaliers.

Dans les arts, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus est élevé à la dignité de grand officier, le prix Nobel de littérature Patrick Modiano, promu commandeur, le compositeur Louis Chedid, fait chevalier. Une distinction accordée aussi à l'auteur de bande dessinée Enki Bilal.