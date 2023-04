Plush: "Le projet n'est pas totalement mort" mais "l’investissement est perdu", selon le responsable

INFO RMC. Après la mise en demeure d'une investisseuse contre trois sociétés dans le cadre du projet de film "Plush", financé par des NFT, le responsable assure que "le projet n'est pas totalement mort", mais que "l'investissement est perdu". Il affirme que les investisseurs avaient été mis au courant des risques.

Plus de 700 personnes qui avaient investi dans le projet du film "Plush", à travers des NFT pour un total d’un million et demi d’euros, ne reverront pas leur argent. "Le projet n'est pas totalement mort", explique à RMC le responsable du projet, "Fabi". En revanche, il confirme que "l'investissement est perdu".

Selon les informations de RMC, l'argent récolté a déjà été dépensé en promotion, marketing mais aussi en cachets pour les artistes américains à hauteur de 600.000€.

Auprès de RMC, "Fabi" se défend: "On avait prévenu tout le monde des risques et on peut le prouver."

Trois entreprises mises en demeure

Concrètement, pour financer ce film, les responsables vendaient des nounours virtuels à 1.250 euros l’unité. En contrepartie, les investisseurs avaient un droit de regard sur le film et touchaient 80% des recettes au box-office. Sauf que depuis que les sommes ont été versées, rien n'a vu le jour, comme l'a révélé Médiapart dimanche soir.

D'ailleurs, ce mardi matin, RMC révélait que les trois entreprises au cœur de ce montage financier étaient mises en demeure par Maître Emma Léoty, l’avocate de l'une des investisseuses, Soraya. Elle a acheté deux nounours virtuels pour plus de 2.000 euros en mai dernier, mais depuis, elle n'a plus de nouvelles.

"Fabi" promet qu’une communication sera faite dans les heures ou dans les jours à venir aux investisseurs.