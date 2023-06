Pourquoi la proposition de loi visant à limiter la bétonnisation inquiète les maires ruraux

La proposition de loi "ZAN" (zéro artificialisation nette des sols), arrive ce mercredi dans l'hémicycle. Elle prévoit que les communes réduisent de moitié la bétonnisation d'ici 2031, avec comme objectif d'arriver à zéo hectare bétonnisé en 2050. Un projet qui ne rassure pas les maires ruraux.

C'est un acronyme de trois lettres qui fait trembler les communes rurales. Z-A-N, pour zéro artificialisation nette des sols. Une appellation un peu barbare pour tout simplement dire qu'on arrête de bétonner des zones agricoles ou des zones vertes.

Les députés se penchent à partir de ce mercredi en hémicycle sur une proposition de loi qui vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs fixés par loi climat et résilience adoptée en 2021. Elle prévoit que les communes réduisent de moitié la bétonnisation d'ici 2031, avec comme objectif d'arriver à zéro hectare bétonnisé en 2050.

Actuellement, entre 20.000 et 30.000 hectares de terrain sont recouverts par des constructions chaque année. C'est trop pour la biodiversité. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité. Il inquiète notamment beaucoup les maires de communes rurales.

À chaque promenade dans les rues de la commune, Bruno Gastel, le maire de Visseiche, et ses 850 habitants espèrent trouver la solution miracle.

“Il faut toujours se poser la question de construire le plus de logement possible avec une surface la plus réduite possible”, indique-t-il.