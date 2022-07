Punaises de lit: cet habitant d'un logement social est enfin débarrassé, mais encore dans l'attente

Alain vit dans un logement social à Givors, près de Lyon. Depuis des mois, il luttait contre les punaises. Son appartement a été traité plusieurs fois, sans succès. Mais grâce à "RMC s'engage pour vous", il semble voir le bout du tunnel.

Il y a quelques semaines, "RMC s’engage pour vous" s’était rendu chez Alain, à Givors, près de Lyon, qui nous avait contacté à cause de problèmes de punaises de lit. Son appartement était tellement infesté que notre reporter avait dû porter une combinaison pour entrer.

Les insectes étaient partout, sous le matelas, dans la literie, les meubles, le long des murs… Alain était couvert de morsures d'insectes. Une situation qui l’avait poussé à bout. Cela faisait près d’un an qu’il se battait contre ces punaises de lit et l’appartement avait été traité plusieurs fois, mais sans succès.

“Quand je vais m’asseoir dans le fauteuil, je passe mon temps à enlever celles qui viennent sur mes vêtements. J’ai des boutons et je peux vous dire qu’à côté de ça les moustiques, c’est rien du tout. Ce n’est pas normal que ça revienne. Mais on me dit 'oui, mais vous avez mal enlevé ça, vous avez laissé ça trainer'. Ils s’en foutent, ce n’est pas eux que ça gratte, c’est moi”, expliquait-il.

L’équipe de "RMC s’engage pour vous" avait réussi à obtenir des engagements de la part de son bailleur. Les promesses ont-elles été tenues ? Lyon Métropole Habitat avait promis de traiter tout l'étage de l'immeuble d'Alain. Et depuis le mois d'avril, une société de désinsectisation est venue à trois reprises. Soulagement, les punaises ont enfin disparu.

“Je n’ai plus de piqûres et il n’y a plus de punaises. C’est quand même bien, on dort serein. Parce que quand il y a eu les bestioles, quand on dormait, on en avait sur nous. Je me levais le matin, j’en avais toujours une ou deux sur moi. Là, il n’y a plus rien. Ils ont quand même mis du temps à bouger”, confie Alain au micro de RMC.

"Je n’ai pas les moyens de tout racheter"

Même s'il n'y a plus de punaises, Alain vit quand même dans des conditions très difficiles. Il a dû jeter son lit et tous ses meubles. Et trois mois plus tard, il dort toujours sur un matelas gonflable. Il a le sentiment d'avoir perdu sa dignité.

“Ça commence vraiment à faire long. Ils ont pris toutes nos affaires et les ont envoyées en décontamination. Je n’ai plus de vêtements, ils ont mis tous nos meubles à la poubelle, le lit, le matelas, le canapé. Je n’ai pas les moyens de tout racheter. A la limite, il y a des SDF qui sont mieux que moi”, déplore-t-il.

La société de nettoyage doit encore réaliser un dernier passage le 20 juillet pour bien vérifier qu'il n'y a plus de punaises. C'est uniquement après ce feu vert qu'Alain pourra enfin récupérer ses vêtements désinfectés et installer un nouveau lit.

"RMC s'engage pour vous" a recontacté le bailleur. Il va "étudier sa situation" pour voir s'il est possible de l'aider à se remeubler. Après nos appels, Alain a repris contact avec les services sociaux de la ville la semaine dernière. Ils indiquent qu'ils "feront tout ce qu'ils peuvent" pour l'accompagner.