Réforme des retraites: les renseignements prévoient plus d'un million de manifestants le 7 mars

Les renseignements territoriaux prévoient entre un million et 1,5 million de manifestants, mardi 7 mars, contre la réforme des retraites. 320 actions sont prévues partout en France.

"La France à l'arrêt" et dans la rue. La mobilisation s'annonce très suivie le 7 mars prochain. Pas moins de 320 actions sont prévues un peu partout en France et les renseignements territoriaux prévoient entre un million et 1,5 million de manifestants.

À Nantes, Toulouse et Lyon, les autorités s'attendent à de gros cortèges, avec plus de 30.000 personnes attendues pour défiler dans chacune de ces villes. 20.000 personnes sont aussi attendues à Rennes, Marseille et Grenoble.

Des "élements radicaux à Paris" ?

A Paris, de grosses perturbations sont à prévoir dans les transports en communs, des blocages dans les écoles et les facs et des perturbations aussi de la collecte des ordures à l'initiative de la CGT. La capitale devrait accueillir entre 60 et 90.000 manifestants.

Parmi eux, les renseignements territoriaux alertent sur la présence de 400 à 800 gilets jaunes et 300 à 500 "éléments radicaux". Ils notent que l'ultra gauche veut "poursuivre sa dynamique radicale" en tentant de prendre le leadership des manifestations et en se plaçant en tête de cortège.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Les renseignements ne sont pas inquiets cependant des réseaux d'extrême-droite pour qui la réforme des retraites n'est pas une priorité. Ils constatent tout de même que l'Action Française en parle sur ses réseaux sociaux et que certains militants royalistes ont déjà défilé à Mulhouse.