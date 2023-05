Renault: le fils d'un homme décédé doit payer son crédit malgré une assurance décès

Après le décès de son père, Franck s'est retrouvé à devoir payer son crédit chez Renault, alors même qu'une assurance décès avait été souscrite. Comble de l'ironie: pendant plusieurs mois, la banque a continué de prélever l’assurance décès après la mort du père de Franck.

Franck a perdu son père en septembre dernier et gère la succession. Problème, depuis des mois, il doit se battre avec la banque de Renault. Cette filiale du groupe propose aux particuliers des crédits, des assurances et même des locations.

Le père de Franck a lui fait le choix d’une location avec option d’achat pour s’offrir son Renault Captur. Âgé de 71 ans au moment de la souscription, il avait décidé de prendre une assurance décès. Objectif: que ses enfants n’aient pas à payer le crédit à sa place après sa disparition. Sauf qu’à sa mort, rien ne s’est passé comme prévu.

"Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas pris en charge, parce que c'est une assurance décès qui a été contractée, et il est décédé, donc qu'est-ce qui vient interférer dans cette clause?", se demande Franck.

Des mensualités de 360€ jusqu'en juin 2025

Ce qui bloque, c'est une réponse au questionnaire de santé de l’assurance. Le père de Franck a confirmé prendre un traitement médical et même si le certificat de décès indique bien une mort naturelle, l’assureur s’interroge sur de potentiels antécédents médicaux.

Son fils se retrouve donc bloqué jusqu’en juin 2025 avec des mensualités qui s’élèvent tout de même à près de 360€.

Au-delà des sommes importantes, cela retarde tout. "Le problème c'est que depuis octobre 2022, on est bloqués dans la succession, on a une maison sur les bras, on ne peut pas signer et donner un accord de succession tant qu'on n'a pas la réponse", déplore-t-il.

La famille désormais propriétaire du Renault Captur

Comble de l’ironie: pendant plusieurs mois, la banque a continué de prélever l’assurance décès après la mort du père de Franck. Elle n’a remboursé cette somme que le mois dernier.

Sur le reste, la banque de Renault affirme que les conditions de l’assurance ont bien été expliquées au client. Dès lors, on peut se demander pourquoi l’avoir fait souscrire ce contrat, si son traitement médical l’empêchait de bénéficier de l’assurance décès?

À la suite de l'intervention de "RMC s'engage pour vous", la banque de Renault accepte de prendre en charge le reste du crédit. La famille est donc désormais propriétaire du véhicule et pourra l’intégrer à la succession. De plus, les loyers payés depuis la mort du père de Franck vont être remboursés.