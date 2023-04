Retraites: la 12e journée de mobilisation sera-t-elle la dernière?

L'intersyndicale a de nouveau appelé à la grève ce jeudi. Une mobilisation qui devrait être moins suivie que les précédentes et qui pourrait être la dernière. Pour le savoir, il faudra attendre vendredi et la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme.

Douzième journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites ce jeudi à l'initiative de l'intersyndicale. Entre 400.000 et 600.000 manifestants sont attendus dans les rues selon les autorités. C'est la plus faible prévision des renseignements depuis le début de la mobilisation, mais dans un contexte de vacances. Alors que le Conseil constitutionnel doit décider vendredi si la réforme est conforme ou non à la Constitution, cette 12e journée de mobilisation sera-t-elle la dernière?

Si les Sages censurent toute la loi vendredi soir, "ce sera champagne pour tout le monde", imagine déjà un responsable syndical, pourtant conscient que l'hypothèse la plus probable est celle d'une censure partielle du texte. C'est-à-dire le rejet de certaines mesures comme l'index senior. Dans ce cas, les syndicats appelleront Emmanuel Macron à ne pas promulguer une réforme encore plus déséquilibrée, selon eux.

Une unité syndicale en danger

Pas de nouvelle journée de grève à attendre dans les prochaines semaines, trop compliqué pendant les vacances, mais la perspective de manifestations unitaires le 1er mai. Une unité qui serait en revanche fissurée si le Conseil constitutionnel valide entièrement la réforme. Laurent Berger a déjà laissé entendre que la CFDT rangerait ses baskets, tandis que les syndicats plus offensifs, comme la CGT, Force ouvrière ou Solidaires, continueront à mobiliser.

Ces trois syndicats ont déjà prévu un rassemblement à Paris vendredi soir pour la décision du Conseil constitutionnel. Une initiative dont s'est désolidarisée la CFDT.