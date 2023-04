Retraites: quels secteurs restent très mobilisés après près de trois mois de contestation?

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, la 11e depuis le début du mouvement. Après trois mois de grève et de contestations, certains secteurs restent perturbés.

C’est la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril. L’intersyndicale a de nouveau appelé à la mobilisation alors que le mouvement de contestation dure depuis près de trois mois. Mais après l’échec de la réunion entre Élisabeth Borne et l’intersyndicale, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a appelé à se mobiliser en masse.

Plusieurs secteurs restent mobilisés comme depuis le début du mouvement. C’est le cas des transports avec pour commencer un trafic toujours perturbé à la SNCF. C’est moins que les premières semaines, mais tout de même la compagnie annonce un TER sur deux en moyenne et trois TGV et Ouigo sur quatre.

Les transports parisiens eux restent légèrement perturbés notamment dans le métro, mais globalement ça devrait plutôt bien circuler sur le réseau ce jeudi contrairement à Nice par exemple où aucun tram ne circulera et où plus de 20 lignes de bus sont à l’arrêt.

20% de grévistes chez les enseignants du primaire

Autre secteur très mobilisé depuis le début, celui de l’énergie. L’ensemble des stockages de gaz et trois terminaux méthaniers sur quatre sont bloqués depuis maintenant un mois. Une mobilisation qui s’étend aussi dans les raffineries, et ce malgré les réquisitions de personnel. La production est au point mort à Gonfreville, en Normandie, et à la raffinerie de Lavera, dans le Sud. Le débit est réduit à Feyzin, dans le Rhône, et expéditions bloquées à la Mède.

Enfin, des enseignants sont encore mobilisés, mais c'est de plus en plus compliqué aussi au niveau financier. Le principal syndicat du primaire annonce 20% de grévistes ce jeudi, en baisse par rapport à la semaine dernière.