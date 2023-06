Alerte sur les ravages de l'alcool: faut-il durcir la loi Evin et interdire la pub sur les réseaux?

L'Inserm a rendu ce mardi les conclusions d'une étude estimant que les moyens mis en place pour lutter contre les ravages de l'alcool sont insuffisants.

27 grammes d'alcool pur. L'équivalent d'un peu plus de deux verres et demi de boisson alcoolisée. C'est la consommation moyenne quotidienne d'un adulte en France, d'après les auteurs de l'étude de l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, relayée ce mardi matin par Santé Publique France.

La France n'en ferait pas assez pour prévenir les dommages liés à l'alcool selon les conclusions de l'étude, avec un constat clair: les moyens alloués à la réduction et à la prise en charge des conséquences de la consommation d'alcool seraient insuffisants.

Les auteurs de l'étude précisent que la consommation d'alcool est directement ou indirectement responsable d'une soixantaine de maladies (cirrhose hépatique, cancers, maladies cardio vasculaires, maladies digestives, maladies mentales...).

"Le grand oublié des politiques de santé"

Santé Publique France veut donc que la France en fasse plus pour limiter la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes. La moitié de ceux qui ont 17 ans disent boire plus de cinq verres d'alcool à au moins une occasion par mois.

"L'alcool est le grand oublié des politiques de santé", selon Bernard Basset, le président de l'Association Addictions France.

"Il y a plusieurs raisons à cela, la puissance d'un lobby et le courage aussi de l'affronter qui n'est probablement pas au rendez-vous", tacle-t-il.

La pub sur les réseaux sociaux à bannir?

"Pourtant, les solutions existent, on les connaît: il faudrait revenir au texte d'origine de la loi Evin, qui interdisait de nombreux supports de publicité, qui étaient très stricts. Voire de le renforcer car il y a de nouveaux supports de publicité notamment sur les réseaux sociaux", poursuit Bernard Basset.

Santé Publique France appelle aussi à plus de prévention auprès des jeunes, avant qu'ils ne boivent de l'alcool pour la première fois. Pour éviter les comportements à risques plus tard.

Car au total en France, 42.800.000 personnes consomment de l'alcool (soit 63% de la population), avec des niveaux élevés de consommation chez les jeunes et les seniors. La consommation d'alcool tue 49.000 personnes chaque année en France, pour un coût social estimé à 118 milliards d'euros pour les finances publiques.