Assurance maladie: des dizaines de milliers de personnes en attente de paiement

INFO RMC. Des dizaines de milliers de personnes n'arrivent pas à toucher leurs indemnités de la part de l’assurance maladie, qui rencontre de gros problèmes sur les versements.

Ils sont malades, ou en congé maternité, et ont vraiment besoin de cet argent. Mais ils ne le voient pas arriver… Selon les informations de RMC, plusieurs dizaines de milliers de personnes, rien qu'en Ile-de-France, sont dans l’attente de toucher leurs indemnités de l’assurance maladie, qui fait face à de gros problèmes sur les versements.

Exemple avec Gabrielle, qui a contacté "RMC s’engage pour vous" il y a quelques mois (rmcpourvous@rmc.fr). Elle souffre d'un cancer du sein très agressif et a subi une ablation d'un sein, des rayons, une chimiothérapie et une hormonothérapie. Mais pour elle, ça a été la double peine. Car elle est restée, deux fois, trois mois sans toucher ses indemnités de la sécurité sociale. Un stress dont elle n'avait vraiment pas besoin.

"On n’a aucune rentrée, donc ça veut dire que le loyer, on ne peut pas le payer, les courses, on ne peut pas en faire… On ne peut plus se déplacer, on ne peut pas payer les transports. On n’a rien, explique-t-elle à RMC. J’ai passé des semaines à les appeler deux, trois fois par jour, à écrire, et à ne recevoir que des réponses-type ou des mails disant qu’il faut attendre. Quand on nous répond ça, c’est hyper violent. Au début, quand on m’a diagnostiqué, je me suis dit que j’avais vraiment de la chance d’être en France, parce qu’on peut être soigné correctement et pris en charge. Quand je me suis retrouvée face à ces problèmes-là, qui ne devraient même pas exister, je me suis dit: ‘Qu’est-ce qu’il se passe ? On est où ?’."