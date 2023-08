"C'est souvent les mêmes": faut-il lutter plus efficacement contre les arrêts-maladie abusifs?

"J'ai deux personnes qui devaient revenir de vacances samedi et qui m'ont envoyé un arrêt de travail le vendredi. Ce sont souvent les mêmes qui sont en arrêt. Ils demandent un jour de repos une semaine avant, on dit non parce que c'est impossible et comme par hasard ils sont malades ce jour-là. Et la moitié de ces arrêts sont distribués en téléconsultation", témoigne-t-il.