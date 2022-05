"C’est un chiffre affolant": un tiers des fruits européens contaminés par des pesticides

Selon une étude d’une ONG, près d’un tiers des fruits produits en Europe sont contaminés par des pesticides dangereux.

Près d'un tiers (29%) des fruits produits en Europe sont contaminés par des pesticides dangereux. C’est ce que révèle l'étude publiée par l'OGN Pesticide Action Network Europe (PAN EU), ce mardi. Ces taux ont d'ailleurs explosé entre 2011 et 2019, avec une hausse de 53%. Jusqu'à parfois retrouver six pesticides différents dans un même produit. Des chiffres qui viennent contredire les déclarations officielles de la Commission européenne et des Etats. Selon eux, l’usage des pesticides, et en particulier des plus toxiques, recule. La Commission se félicitait même de sa nouvelle stratégie dite "de la ferme à la fourchette" visant à réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici à 2030.

Au total, 28 pesticides, parmi les plus dangereux, ont été repérés dans les fruits et 30 dans les légumes. Les fruits les plus contaminés sont les mûres (51%), les pêches (45%), les fraises (38%), les cerises (35%) et les abricots (35%). Pour les légumes, la palme revient au céleri (entre 45 et 50%), au chou frisé (31%) et aux choux de Bruxelles (26%). Le "Made in France" n'est de son côté pas une garantie. Par exemple, une pêche française sur deux contient des traces de pesticides. La pire moyenne en Europe pour ce fruit.

"Les citoyens européens et français sont exposés"

"C’est un chiffre affolant, qui montre bien le décalage entre le discours de l’Europe, qui se veut rassurant, et une réalité qui est tout autre. Les citoyens européens et français sont exposés au risque sanitaire lié aux pesticides, explique Jean-François Corty, médecin spécialisé sur la question des pesticides. On peut considérer que ces produits issus de l’agriculture industrielle massive sont à limiter. Le bénéfice à manger des fruits et légumes diminue dès lors que les aliments sont exposés à des pesticides dangereux."

Ces pesticides sont notamment à l'origine de différents types de cancer, de malformations ou encore de problèmes endocriniens.