"Ça urge": l'un des plus beaux villages de France cherche médecin désespérément

Dans la Drôme, le village médiéval de Châtillon-en-Diois cherche depuis deux ans un nouveau médecin généraliste. En attendant, les 600 habitants de la commune, l'une des plus belles de France, sont obligés de parcourir 30 kilomètres pour consulter un praticien.

"Recherche médecin généraliste": voilà ce que l’on peut lire à l’entrée de Châtillon-en-Diois, village médiéval de la Drôme, au pied du plateau du Vercors, reconnu comme l’un des plus beaux de France. Le dernier médecin est parti il y a bientôt deux ans. Et le maire, Éric Vanoni, est désespéré.

"On a racheté une maison dans le village pour en faire une maison de santé pour accueillir deux médecins. Et ça urge", assure l'élu à RMC. "On est venu parce qu'on aime Châtillon-en-Diois, on a fait la démarche mais on est prêt à repartir dans des villes qui ne sont pas des déserts médicaux", alerte Éric Vanoni.

C'est le cas de Serge et Marie-Jo par exemple. Ils se sont installés à Châtillon-en-Diois en 2006 mais ils doivent faire 30 kilomètres aller-retour pour voir un docteur. "La région est magnifique, le village est superbe, on a des commerces, des choses intéressantes, une école magnifique avec une centaine d'élèves", énumère Marie-Jo. "On a été séduits par le village et sa région pour ces aspects-là, on ne comprend pas qu'aucun médecin ne le soit aussi", déplore Serge.

Un appel sur les réseaux sociaux

L'appel à l’aide des 600 habitants de Châtillon-en-Diois a touché un collectif de sportifs amoureux de la région, le collectif Mad Jacques, qui s'est engagé à tout faire pour trouver une solution avant la fin de l’année.

"Aujourd'hui, on lance l'opération "Un toubib pour Châtillon" et c'est le moment de faire marcher la magie d'internet et des médias. Si vous connaissez un médecin dans votre entourage, partagez cette annonce. On a jusqu'au 31 décembre donc il faut y aller", appelle Vincent, le cofondateur du collectif.

En plus de l'appel du collectif, RMC a contacté le Syndicat national des jeunes médecins généralistes. Ils ont accepté de communiquer cet appel à candidatures auprès de leurs adhérents, sur leur site internet et leurs réseaux sociaux.

