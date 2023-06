Cannabis: la France interdit officiellement le HHC

La substance HHC, dérivée du cannabis, était en vente libre dans de nombreux pays dont la France, qui a officiellement pris la décision de l'interdire ce lundi 12 juin.

Les produits à base d'hexahydrocannabinol (HHC), une molécule dérivée du cannabis mais actuellement en vente libre, sont officiellement interdits en France. L'agence de sécurité du médicament (Anses) a prononcé l'interdiction ce lundi après-midi.

Mi-mai, le ministre de la Santé François Braun avait déjà annoncé que cette interdiction était dans les tuyaux et n'était l'affaire que de "quelques semaines".

"Un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis"

Depuis quelques mois, les autorités sanitaires de différents pays - Europe et Etats-Unis - constatent qu'elle est de plus en plus commercialisée sur internet ou dans des boutiques physiques.

Le HHC était une substance qui bénéficiait en quelque sorte de "trou dans la raquette", selon l'image du ministre de la Santé, car elle pas classée comme produits stupéfiants.

Cette décision fait suite à des travaux ayant montré que le HHC "présente un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis", a précisé l'ANSM dans un communiqué.

"Le HHC peut être considéré comme une drogue de synthèse, expliquait en mai dans Apolline Matin Nicolas Authier, psychiatre addictologue au CHU de Clermont-Ferrand. "C’est une substance qui est très proche du THC, la substance psychoactive contenue dans le cannabis. Elle est synthétisée et rajoutée dans certains produits comme des bonbons, des joints pré-roulés, des boissons...", expliquait-il.