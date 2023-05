"Une sorte de joint légal": alerte sur le HHC, nouvelle drogue de synthèse en vente libre

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, le psychiatre addictologue Nicolas Authier alerte sur les risques provoqués par la consommation de HHC. Une drogue de synthèse, vendue dans les boutiques de CBD, qui reproduit les effets du cannabis.

L’Autriche et la Finlande ont déjà dit stop, en l’interdisant. La France découvre les risques d’un produit en vente libre dans les boutiques de CBD, le HHC (hexahydrocannabinol). Une drogue de synthèse qui reproduit les effets du cannabis et sa principale substance active, le THC (tétrahydrocannabinol), tout en profitant à l’intérieur de nos frontières d’un flou juridique. Psychiatre addictologue au CHU de Clermont-Ferrand, Nicolas Authier prévient sur les dangers de la consommation de HHC.

"Le HHC peut être considéré comme une drogue de synthèse, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. C’est une substance qui est très proche du THC, la substance psychoactive contenue dans le cannabis. Elle est synthétisée et rajoutée dans certains produits, comme pour le vapotage, mais surtout beaucoup sur les fleurs de cannabis. Ce sont les fameuses fleurs dont on parle beaucoup en France depuis quelque temps en France, qui sont commercialisées dans des boutiques. On les appelle des fleurs de CBD, ce sont en réalité des fleurs de cannabis légales parce qu’elles n’ont pas de THC. On vient rajouter du HHC sur ces fleurs de façon à reproduire une sorte de joint légal, qui va être psychoactif et provoquer les mêmes effets."

"Le HHC s’appuie sur le commerce du CBD et se déploie très rapidement"

Selon ce spécialiste en pharmacologie et addictologie, les pouvoirs publics devraient donc rapidement réagir. "Le HHC va agir sur les mêmes récepteurs, sur le cerveau notamment, souligne-t-il. Or le THC a des effets indésirables, toxiques, sur le cerveau, le cœur, le système digestif, la psyché… On va avoir les mêmes effets. Plus les gens vont le consommer, plus on va voir apparaitre ces effets indésirables. La question, c’est de savoir si c’est maintenant qu’il faut se préoccuper de sa régulation ou si on attend les premières complications importantes."

"Il faut être cohérent, ajoute le Pr Nicolas Authier. Si on interdit le THC et le cannabis assez largement en France, il faut interdire les drogues de synthèse qui reproduisent son effet. Ou alors, il faut légaliser le cannabis." Et le large réseau de vente dans lequel on peut trouver du HHC pose aussi un problème.

"Le HHC s’appuie sur le marché du CBD, c’est synthétisé à partir du CBD. Donc c’est pour ça que cette substance explose en moment, car le CBD, il y en a partout, note le spécialiste du CHU de Clermont-Ferrand. Le HHC s’appuie sur ce commerce et se déploie très rapidement. On le retrouve sous toutes les formes comme le CBD, le bonbon, des joints pré-roulés et prêts à fumer, des fleurs, bientôt des boissons… On n’échappera à ce commerce qui a l’avantage d’avoir des boutiques, d’avoir pignon sur rue."