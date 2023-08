Contacter directement son médecin sur Doctolib: "Pas question que nos consultations soient polluées"

A partir du mois de novembre, une messagerie sécurisée permettra aux patients de contacter directement leur médecin via la plateforme.

La plateforme de prise de rendez-vous médicaux a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle fonctionnalité : une messagerie sécurisée sur laquelle le patient pourra contacter son praticien. Doctolib prévoit la mise en place de cette messagerie en novembre.

Il ne s'agira pas d'une téléconsultation, ni d'un service d'urgence, et il y a plusieurs conditions : le patient devra avoir déjà consulté le praticien et le médecin devra, lui, activer cette possibilité d'être contacté.

Pour Jean-Christophe Nogrette, secrétaire général du syndicat de médecins MG France, cette fonctionnalité est inutile : "Ça existe déjà dans Mon espace santé on bénéficie d’une messagerie sécurisée, c’est nous qui prenons l’initiative de l’échange, ça me paraît être une règle très importante. On sait très bien qu’il y a des patients particulièrement anxieux, particulièrement inquiets pour un oui ou pour un non, il n’est pas question que nos consultations soient polluées par des messages par dizaines".

"Compléter l'offre publique"

Mais pour Arthur Dauphin, chargé de mission numérique chez France Assos Santé, cette fonctionnalité peut au moins éviter de transmettre des informations médicales via une boîte mail non sécurisée : "C’est plutôt positif où on va donner accès au plus grand nombre à une messagerie sécurisée pour échanger avec ces professionnels. On sait qu’il y a une messagerie dans mon espace santé mais tous les usagers n’utilisent pas mon espace santé, donc c’est utile qu’on puisse avoir des offres qui viennent compléter cette offre publique".

L'un des usages majeurs évoqués par l'entreprise est dans la facilitation des procédures médicales, notamment avec la réalisation à distance d'ordonnances... Mais aussi pour centraliser et sécuriser les demandes de contact des patients, qui sont souvent faites via de multiples canaux (mail, téléphone personnel, secrétariat, SMS, etc.).