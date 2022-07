Covid: la vaccination des plus âgés en progrès mais toujours insuffisante

Si le taux de vaccination des personnes âgées progresse ces derniers jours, le ministère de la Santé estime que le nombre de rappels est toujours trop insuffisant, alors que les nouveaux cas de Covid continuent de croître.

Plus de 127.000 nouveaux cas de Covid ce mercredi. Depuis le 7 avril dernier, la 2e dose de rappel est recommandée et ouverte aux personnes de plus de 60 ans. Plus de 11,4 millions de Français de plus de 60 ans sont ainsi éligibles à cette deuxième dose de rappel. Il y a trois semaines, le gouvernement estimait que la campagne de rappel chez les plus de 60 ans patinait, et que la couverture vaccinale était clairement insuffisante.

Aujourd’hui, "les chiffres sont encourageants", explique le ministère de la Santé, "mais sur ce type de public à risque, on doit encore faire plus". En trois semaines, nous sommes passés de 25% des 60 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose de rappel, à 29%. Soit seulement quatre points de plus.

Vers un élargissement de la 2e dose de rappel?

Seul le chiffre des plus de 80 ans semble vraiment positif, passant de 30 à 39% pour les personnes totalement vaccinées.

Si les pharmacies constatent une hausse de la demande, ça ne va pas assez loin. C'est ce que dit également la Haute Autorité de Santé. Elle conseille d'élargir la 2e dose de rappel aux moins de 60 ans à risque, aux femmes enceintes et aux personnes qui vivent avec, dans leur entourage, des personnes vulnérables.