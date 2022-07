Covid: "La politique du tout-vaccin ne marchera pas", alerte le professeur Gilbert Deray

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, le professeur Gilbert Deray déplore l'absence du masque dans les transports en commun et estime que la seule politique vaccinale ne suffira pas à endiguer la septième vague de Covid.

Pas d’accalmie en vue sur le front du Covid. La septième vague sévit toujours. On recensait 140.997 nouveaux cas positifs le 8 juillet selon Santé publique France, tandis que la barre des 150.000 morts était franchie ce même-jour. Pour autant, le gouvernement ne semble pas vouloir rétablir le caractère obligatoire du port du masque dans les transports en commun , ni enclin à voir le pass vaccinal faire son retour.

Un immobilisme qui inquiète les soignants. "Laisser l'épidémie se répandre comme nous le faisons, c'est une erreur", juge ce lundi sur RMC Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et si le nombre de nouveaux cas positifs est élevé, tandis que les hospitalisations restent stables, le praticien prévient, "cela va suivre obligatoirement".

"La couverture vaccinale n'est pas bonne"

"On a construit une belle histoire qui est fausse: Omicron est gentil. Non, Omicron ce n'est pas du tout gentil. C'est plus de morts que la vague Delta. La raison pour laquelle la vague Omicron a été moins sévère, c’est la vaccination et le maintien des gestes barrières", souligne Gilbert Deray.

"Une des erreurs qui est en train d’être commise, c’est la politique du tout-vaccin. La politique du tout-vaccin ne marchera pas parce que la couverture vaccinale n’est pas bonne, que les gestes barrières ont été abandonnés et qu’à l’intérieur d’Omicron, le nouveau variant B.A.A.5 échappe partiellement à l’immunité", prévient le praticien.

Pour éviter les formes graves, Gilbert Deray plaide pour la dose de rappel, "que ce soit la 3e ou la 4e dose". "Sans vaccination, ce serait un raz-de-marée dans les hôpitaux", estime-t-il, avant de marteler: "La vaccination seule ne suffira pas. Il faut que ce soit accompagné du maintien des gestes barrières".