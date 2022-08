Covid: Moderna porte plainte contre Pfizer pour violation de brevet du vaccin à ARN messager

L'entreprise Moderna a porté plainte à l'encontre de Pfizer et son partenaire BioNTech, pour violation de brevet concernant le vaccin contre le Covid.

Les vaccins contre le covid ont fait l'objet d'une concurrence féroce. Plusieurs entreprises ont mis sur le marché des vaccins, créés selon leur propres formules. Moderna a porté plainte contre Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, pour violation de brevet concernant leur vaccin à ARN messager.

"Moderna est convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna", indique un communiqué de la firme ce vendredi.