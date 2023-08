De 0.50 à 1 euro: le gouvernement compte bien doubler les franchises médicales

À la recherche d'économies pour son budget 2024, le gouvernement a bien pour projet de doubler les franchises médicales, assure le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave.

Le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave a annoncé vendredi que "la piste à l'étude" pour la hausse des franchises médicales était d'augmenter de 50 centimes ce reste à charge. Comme l'expliquait RMC début août, le prix des franchises médicales pourrait donc doubler pour se porter à un euro.

"La piste à l'étude est d'augmenter de 50 centimes" la franchise actuelle, "tout en tenant compte des situations les plus difficiles" parmi les patients, a-t-il déclaré sur France 2, alors que le gouvernement est en quête d'économies budgétaires pour 2024. "Ce qu'on souhaite c'est garantir le financement de la Sécurité sociale" et, "effectivement, on cherche à faire des économies", a remarqué M. Cazenave.

GG, set et match : Comprenez-vous le tarif des consultations médicales qui s'augmente ? - 09/08 29:56

Un montant inchangé depuis 2008

Le ministre a rappelé que le plafond de ces franchises était de 50 euros par an et par patient.

"Depuis 2017, on a augmenté l'accès à la santé, aux lunettes, aux prothèses audio, aux soins dentaire, on continue à financer une santé accessible à tous, mais on doit aussi, en responsabilité, trouver parfois de nouvelles sources de financement pour garantir notre modèle", a fait valoir Thomas Cazenave.

Créée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cette franchise est restée inchangée depuis : elle s'élève à 50 centimes par boîte de médicaments et par acte paramédical (kiné, soins infirmiers...), ou à deux euros par transport sanitaire.

Le doublement de la franchise médicale devrait permettre à l'Etat d'économiser chaque année 1,5 milliard d'euros.